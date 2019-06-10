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Bismil'de yıldırım düşen 17 noktada yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde dün gece etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle yıldırım isabet eden 17 noktada yangın çıktı.

Emrah KIZIL/ BİSMİL (Diyarbakır),(DHA) - DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde dün gece etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle yıldırım isabet eden 17 noktada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlar sonucu çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.

Bismil'de dün gece saatlerinde etkisini gösteren fırtına ve yağışla birlikte 17 farklı noktaya yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu tarım arazilerinde çıkan yangınlar rüzgarla birlikte büyüyerek yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangınlar nedeniyle henüz hasat yapılmayan çok sayıda tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

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