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Bismil'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:23 | Son Güncelleme

Bismil'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Bismil-Batman kara yolunun 30. kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 ZU 4998 plakalı minibüs ve 63 ZU 360 otomobil ile yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan 2'si çocuk 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası 63 ZU 360 plakalı otomobilde yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Bismil Diyarbakır trafik kazası Zincirleme

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