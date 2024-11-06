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  4. Bismillahillezi La Yedurru duası nedir, nasıl okunur? Bismillahillezi La Yedurru duasının okunuşu, Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve fazileti - Bismillahillezi La Yedurru duası dinle ve oku

Bismillahillezi La Yedurru duası nedir, nasıl okunur? Bismillahillezi La Yedurru duasının okunuşu, Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve fazileti - Bismillahillezi La Yedurru duası dinle ve oku

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
05.11.2024 16:00
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İnsanlar, çeşitli durumlar karşısında Allah’tan yardım dilemek için dua etmektedir. İslam’da bu tür dualardan birçok örnek mevcuttur; bunlardan biri de "Bismillahillezi La Yedurru" duasıdır. Bu duanın belirli bir okunma şekli vardır ve faziletleri oldukça fazladır. Bismillahillezi La Yedurru duası okunuşu ve Türkçe anlamı da birçok kişinin ilgisini çekmektedir. Peki, Bismillahillezi La Yedurru duası nedir, nasıl okunur?

Bismillahillezi La Yedurru duası nedir, nasıl okunur? Bismillahillezi La Yedurru duasının okunuşu, Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve fazileti - Bismillahillezi La Yedurru duası dinle ve oku

İçindekiler

  • Bismillahillezi La Yedurru duası nedir?
  • Bismillahillezi La Yedurru duası nasıl okunur?
  • Bismillahillezi La Yedurru duası fazileti
  • Bismillahillezi La Yedurru duasının okunuşu adetliyken okunur mu?
  • Bismillahillezi La Yedurru duası hangi surede?
  • Bismillahillezi La Yedurru duası ayet mi?

Müslümanlar, zor zamanlarında Allah’tan yardım dilemek amacıyla dua etmektedir. "Bismillahillezi La Yedurru" duası da Müslümanlar arasında sıkça okunan dualardan biridir. Dualar genellikle Arapça olarak ifade edildiği için, bu duaların hem okunuşları hem de Türkçe anlamları merak edilmektedir. "Bismillahillezi La Yedurru" duasının faziletleri ise oldukça fazladır ve bunlar saymakla bitmez.

Bismillahillezi La Yedurru duası nedir?

"Bismillahillezi La Yedurru" ifadesiyle başlayan bu dua, kulun her türlü sıkıntı, bela ve sorun karşısında Allah’a sığınmasını sağlayan dualardan biridir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından söylenmiş olan bu dua, zamanla müminler arasında yaygın olarak okunmaya başlanmıştır. Bu dua, kişiyi büyülerden, kötülüklerden, zalimlerin zulmünden, yoksulluktan, sıkıntılardan, hastalıklardan ve başına gelebilecek olan her türlü bela ve musibetten koruma amacıyla okunması gereken dualar arasında yer alır.

Bismillahillezi La Yedurru duası nasıl okunur?

Bismillahillezi La Yedurru duası Arapçası ve Türkçe anlamı ile birlikte okunabilir. Bismillahillezi La Yedurru duası Arapça yazılışı şu şekildedir:

Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.

Bismillahillezi La Yedurru duası anlamı ise şu şekildedir:

'İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her şeyi işitir ve bilir» derse, ona hiçbir şey zarar vermez.”

Bismillahillezi La Yedurru duası fazileti

"Bismillahillezi La Yedurru" duası, Müslümanlar için son derece kıymetli bir dua olup birçok fazileti barındırmaktadır. Bu duanın korunma amacıyla okunması, çeşitli sıkıntılardan ve tehlikelerden korunmak için etkili bir yöntem olarak kabul edilir. Örneğin, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu dua hakkında, "Bismillâhillezi lâ yedurru ma'asmihi şey'ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi'ul alim" ifadesini 3 kez okumanın önemine dikkat çekmiştir.

Bir gece büyük bir yangın çıktığında, bu duayı okuyanların eşyaları yanmasına rağmen kendilerine bir zarar gelmemiştir. Bu nedenle, dert, bela, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için sabah akşam bu duanın 3 kez okunması önerilmektedir. İmam-ı Rabbani Hazretleri’nin bildirdiği gibi, eğer kişi büyü veya haset gibi durumlarla karşı karşıya olduğunu düşünüyorsa, bu duayı sabah ve akşam üçer kez zikretmesi faydalı olacaktır.

Bismillahillezi La Yedurru duasının okunuşu adetliyken okunur mu?

Diyanet’in yaptığı açıklamalara göre, kadınlar âdet veya lohusalık dönemlerinde dua edebilir, zikir ve dua anlamı taşıyan âyetleri okuyabilirler. Ayrıca, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar ve salavât-ı şerîfe de getirebilirler. Bunun yanı sıra, tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyarak bilgi edinmeleri de mümkündür.

Bismillahillezi La Yedurru duası hangi surede?

"Bismillahillezi La Yedurru" duası, doğrudan bir sure içinde geçmez. Ancak bu dua, "Sürrat El-Felek" veya "Sürrat An-Nas" gibi koruma amaçlı dualar arasında sıkça anılmaktadır. Bu ifade, genellikle dua veya zikir amacıyla kullanılmakta ve Allah’a sığınmak için okunmaktadır. Özellikle Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından tavsiye edilen bir dua olarak bilinmektedir.

Bismillahillezi La Yedurru duası ayet mi?

"Bismillahillezi La Yedurru" ifadesi, bir ayet değil, dua veya zikir olarak kabul edilen bir ifadedir. Bu ifade, genellikle bir koruma duası olarak söylenir ve Allah’a sığınmayı ifade eder. Bazı hadislerde, bu duanın okunduğu takdirde kişiyi çeşitli sıkıntılardan ve zararlardan koruyacağı belirtilmiştir. Ancak, bu ifade Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ayet değildir.

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