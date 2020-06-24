Bit : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Bitler, insan saçında yaşayan, üreyebilen ve kanla beslenen küçük eklem bacaklı parazitlerdir. Temasla ve başkasının tarak, toka, yastık gibi kişisel eşyalarını kullanmakla bulaşabilir. Vücudun 3 farklı yerinde görülebilir: Baş, kasık ve vücut. Bu paraziter canlıların yumurtası olarak bilinen sirkeleri ise vücutta tespit etmek daha kolaydır. Bit Neden Olur? 1. Kirli ortamlar Bitler genelde yağlı ve kirli ortamlarda oluşurlar. Bu sebeple özellikle yağlı ve kirli saçlarda çok çabuk tutunur ve çoğalırlar. 2. Cinsel ilişki Kasık bölgesindeki bitler cinsel ilişki yoluyla bulaşır. Tüy ve kılların yoğunlukta olduğu yerlere yerleşir. Kan emerek beslenir ve yumurtalarını tüylerin üstüne bırakırlar. 3. Kişisel eşyaların kullanılması Bitler, havlu, tarak, toka, kıyafet, yastık gibi kişisel eşyaların ortak kullanılmasıyla (baş,vücut, kasık) kişiden kişiye bulaşabilir. Bu yüzden kişisel hijyene dikkat etmek çok önemlidir. 4. Kuaförlerde kullanılan aletler Kuaförlerde, epilasyon merkezlerinde kullanılan aletler bitlerin bulaşmasına sebep olur. Doğru bir şekilde steril edilmeyen aletlerden hem parazitler hem de başka hastalıklar bulaşabilir.

Bit Kendiliğinden Oluşur mu? Bit pislikten mi olur yoksa sadece bulaşır mı? Öncelikle bitler öylece kendiliğinden oluşmazlar. Genel olarak hijyenin eksik olduğu yerlerde ortaya çıkarlar. Tabii bu da temiz alanlara hiç gelmeyecekleri anlamına gelmez. Yani hijyenik olmayan ortamda ortaya çıksalar da bir bireyden bulaşan parazit, kişisel ve genel temizliğine önem gösteren başka bir bireye bulaştığında, burada da yaşamaya ve üremeye devam edebilir. İnsan Vücudu Bit Üretir mi? Bitleri insan vücudu üretmez. Kedi, köpek gibi evcil hayvanlar veya dışarıda yaşayan diğer hayvanlar yoluyla da taşınmaz. İnsan kanı ile beslendikleri için sadece insana gelirler ve orada ürerler. Ancak kasıkta olanlar hariç, genellikle bir hastalık taşımazlar. Bit Nasıl Bulaşır? Yetişkin ya da çocuk herkese bulaşabilir. En büyük bulaşma şekli temas olan bitlerin, başkasının kişisel eşyası kullanıldığında ya da okul, otobüs, metro gibi kalabalık ortamlarda bulaşma olanağı oldukça yüksek. En çok çocuklarda karşılaşılmasının sebebi ise okulda birbirleriyle sürekli temas halinde olmalarıdır. Bitler, konaklayabilecekleri bir yer aradıkları için insan vücudu dışında yalnızca 2 veya 3 gün yaşayabilirler. Saç parazitleri genelde ensedeki ve kulak arkasındaki kıl köklerine kenetlenmiş olarak görülür. Zıplayamaz ve uçamazlar.

Bit Nasıl Anlaşılır? Parazitlenmeyi gösteren en önemli belirti sık sık yaşanan kaşıntıdır. Kaşıntılar özellikle geceleri daha da şiddetlenir. Çünkü parazitler genelde gece saatlerinde kan emerler. Kaşıntının nedeni parazitin kan emerken oluşturduğu salyaya vücudun alerjik reaksiyon göstermesidir. Anlamak için saçlar, ense ve kulak arkası dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Bitler aşağı yukarı bir susam tanesi boyutundadır. Işıktan kaçtıkları için sirke adı verilen beyaz ve oval yumurtaların ayırt edilmesi daha kolaydır. Vücut parazitleri ise daha çok bel ve koltuk altı bölgesinde görülür. Eğer kendiniz teşhis edemiyor veya emin olamıyorsanız bir doktora başvurmanız daha yararlı olur. Kasıkta görülen bitler de diğerleri gibi kaşıntıya sebep olur, kan emilen bölgeler kızarır, şişer ve iltihap oluşturur. Bunların haricinde, bulaşan kişinin iç çamaşırında gri ve kahverengi lekeler şeklinde de belirti gösterebilir. Bit Nasıl Geçer? 1. İlaç Bitlerin tedavisinde kullanılan ilaçları reçetesiz olarak eczanelerden alabilirsiniz. Kasık ve başta görülenler için uygun olan bu ilaçlar genelde şampuan ya da losyon tarzındadır. Etkilenilen bölgeye sürüldükten sonra 10 dakika beklenir ve yıkanır. Saçta olan parazitler ise ilaç kullanıldıktan sonra saçlar bu amaç için yapılmış özel sık dişli tarakla taranır. Doktora giderseniz eğer reçeteli ilaçlar da alabilirsiniz. Ancak bu ilaçlar bilinçsizce kullanılmamalı, doktorun tarifine uyulmalıdır.

2. Üzüm sirkesi Geleneksel tedavi yöntemlerinden birisi de üzüm sirkesidir. Sulandırılmış sirke formik asitli bir solüsyonla karıştırılır ve saçlar taranır. Ya da sadece 1 litre suya 1 litre sirke karıştırılarak saçlar her gün bu suyla taranabilir. Saça gaz sürmek gibi yöntemler eskiden beri kullanılsa da zararlı olabileceği için önerilmez. 3. Zeytinyağı Sirkenin haricinde zeytinyağı da etkili bir çözümdür. Saçlarınızı ve kulak arkalarınızı zeytinyağı ile ovun. Daha sonra streç film ile sarın ve bir gece bekleyin. Ertesi gün şampuanla yıkayın ve sirkeli su ile durulayın. 4. Ev ilaçlatma Parazitler temizlendikten sonra evin de tam anlamıyla temizlenmesi ve problemin tekrarlanmaması için ilaçlanması gerekir. Kokusu ağır olmayan ilaçlar kullanılarak sorun ortadan kaldırılabilir. Bu işlemi kendiniz yapabileceğiniz gibi, profesyonel ilaçlama şirketlerinden de yardım alabilirsiniz. 5. Mayonez Bu can sıkıcı varlıklardan kurtulmanın bir diğer yolu da mayonez. Bir avuç dolusu mayonez saç, kulak arkası ve enseye sürülür. Etrafa bulaşmaması için bone veya benzeri bir şeyle baş kapatılır. Parazitlerin tamamen boğulup yok olmaları için iki saat kadar beklenir ve ardından saçlar şampuanla iyice temizleninceye dek yıkanır.

6. Vazelin Vazelin de saç parazitleri için etkili bir yoldur. Mayonezde olduğu gibi vazelin de baş bölgesine sürülür ve bir süre beklenir. Dilerseniz bir gece de bekleyebilirsiniz. Ancak vazelin saçtan ancak bebe yağı ile iyice ovalanarak temizlenebilir. Ardından da yine şampuan ve sıcak suyla yıkanarak işlem bitirilir. Bit Nasıl Temizlenir? Bitlerden kurtulmak için ilaç ve diğer yöntemler uygulandıktan sonra bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak için evin ilaçlatılması haricinde, kullanılan eşyalar da yıkanmalıdır. Yastık kılıfı, yorgan, çarşaf, son birkaç gün giyilen kıyafetler, şapka, varsa pelüş ve tüylü oyuncaklar çamaşır makinesinde en az 45 derecede yıkanmalıdır. Sıcak su da parazitlerin ölmesi için etkilidir. Halı ve kilim gibi evde yıkayamayacağınız eşyaları da dışarıda temizlettirebilirsiniz. Bunu yapamıyorsanız iki hafta boyunca ağzı kapalı bir poşette bekletin. İki hafta sonra çıkarıp güçlü bir şekilde silkeleyin. Eğer arabanız varsa mutlaka elektrik süpürgesiyle süpürün. Ayrıca ailede sadece bir kişide bu problem görülse bile ev içinde yaşayan herkese kolayca bulaşabileceği unutulmamalı ve önlem alınmalıdır. Bulaşan kişinin özel eşyaları kesinlikle kullanılmamalıdır.