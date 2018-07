Bit Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Çocukluk çağında bitlenmeyen ya da çevresinde bit problemine rastlamayan yoktur. Çoğu kişi tarafından utanç verici bulunan bu durum genellikle herkesten saklanır; böylelikle de bit yayılmaya devam eder. Oysa bit sorununun çözümünde ilk yapılması gerekenler bunun üzülecek bir durum olmadığını bilmek ve hızlı şekilde aksiyon almak olmalı. Bitin hızla bulaşmasının önüne geçmek ve insanı ciddi anlamda rahatsız eden bu dertten kurtulmak için ev ortamında izlenebilecek basit yollar var.

Bit Nedir?

Bitler hem insanda hem de birçok memeli hayvanda yaşayabilen sıcakkanlı parazitlerdir. Bitlenme durumlarında üç evrede gözlenirler. Bunlar; "sirke" adı da verilen yumurta evresi, larva ve daha sonra da erişkin bit olmak üzere şekillenir. Bitler sıklıkla baş bölgesinde görülür. Bunlar "baş biti" adını alırken; "vücut biti" ve "kasık biti" olmak üzere çeşitler de vardır.

Bit Nasıl Bulaşır?

Bitlenme her yaştan, her cinsiyetten ve her coğrafyadan insanda görülebilir. Temel sebebi bulaşma olduğu için; bit bulunduran kişiyle doğrudan temas etkili olacağı gibi, ortak eşya kullanmak ya da aynı ortamda bulunmak da birer risk faktörüdür. Çoğu insan "Bit pislikten mi olur?" şeklinde bir endişe taşıdığı için insanlar bitlendiklerini saklamaya eğilimlidir, oysa bit temiz insana da gelebilir. Sosyoekonomik durumun kötü olması ya da kişisel hijyenin yeterli olmaması gibi durumlar bitlenme sıklığını artırsa da, bit salgını başladığında, özellikle de kalabalık ortamlarda bulunan herkes bundan payını alabilir.