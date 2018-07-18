Bit Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Çocukluk çağında bitlenmeyen ya da çevresinde bit problemine rastlamayan yoktur. Çoğu kişi tarafından utanç verici bulunan bu durum genellikle herkesten saklanır; böylelikle de bit yayılmaya devam eder. Oysa bit sorununun çözümünde ilk yapılması gerekenler bunun üzülecek bir durum olmadığını bilmek ve hızlı şekilde aksiyon almak olmalı. Bitin hızla bulaşmasının önüne geçmek ve insanı ciddi anlamda rahatsız eden bu dertten kurtulmak için ev ortamında izlenebilecek basit yollar var. Bit Nedir? Bitler hem insanda hem de birçok memeli hayvanda yaşayabilen sıcakkanlı parazitlerdir. Bitlenme durumlarında üç evrede gözlenirler. Bunlar; "sirke" adı da verilen yumurta evresi, larva ve daha sonra da erişkin bit olmak üzere şekillenir. Bitler sıklıkla baş bölgesinde görülür. Bunlar "baş biti" adını alırken; "vücut biti" ve "kasık biti" olmak üzere çeşitler de vardır. Bit Nasıl Bulaşır? Bitlenme her yaştan, her cinsiyetten ve her coğrafyadan insanda görülebilir. Temel sebebi bulaşma olduğu için; bit bulunduran kişiyle doğrudan temas etkili olacağı gibi, ortak eşya kullanmak ya da aynı ortamda bulunmak da birer risk faktörüdür. Çoğu insan "Bit pislikten mi olur?" şeklinde bir endişe taşıdığı için insanlar bitlendiklerini saklamaya eğilimlidir, oysa bit temiz insana da gelebilir. Sosyoekonomik durumun kötü olması ya da kişisel hijyenin yeterli olmaması gibi durumlar bitlenme sıklığını artırsa da, bit salgını başladığında, özellikle de kalabalık ortamlarda bulunan herkes bundan payını alabilir.

Etkin bir parazit olan bit; en sık 3-10 yaş arasındaki kız çocuklarında görülür. O yaşlarda girilen sosyal ortamlar, bitin bulaşmasına elverişli olabilir. Uzun saçın temizlenmesi de zor olduğu için bit, kadınlarda daha büyük etkilere neden olan bir problemdir. Özellikle okul, yurt, askerlik gibi insanların iç içe yaşadığı ortamlarda rutin kontroller ve sağlıklı bir iletişim olmazsa bitin hızla bulaşması mümkün hale gelir. Kimi zaman kişilerin "İnsan vücudu bit üretir mi?" gibi bir endişesi olabilir; ancak bit salgını doğada zaten var olan parazitlerin yayılması şeklinde gelişir. Elbette bu parazit hijyenin yeterli olmadığı durumlarda sıklaşır, ancak "Bit kendiliğinden oluşur mu?" sorusunun cevabı, bu üremenin öylece kendiliğinden olamayacağıdır. Ne kadar temiz ve titiz olunursa olunsun, bit bulunduran kişiyle ortak eşya kullanımında ya da temasta bite maruz kalınabilir. Kirli ortamlar, cinsel ilişki, kuaför gibi yerlerde ortak kullanılan aletler ve kişisel eşyaların kullanımı bitlerin bulaşması için elverişli ortam hazırlayan başlıca durumlardır.

Bit Nasıl Anlaşılır?

Bitin bulaşmasına neden olan ilk adım genellikle sirke adı verilen yumurtaların transferidir. Bu nedenle de saça yapışan yumurtaların kepek benzeri bir görünümü olur. Ancak bu kepek benzeri maddelerden kaşıma ya da yıkama yoluyla kurtulmak mümkün değildir. Saç kılına yapışan bitler şiddetli kaşıntıya sebep olur. Bu kaşıntı kafanın belirli bir bölgesinde de yoğunlaşabilir. Özellikle ensedeki kaşınma, bit için ayırt edici bir özelliktir. Kaşıntı sonucu deride yaralar ve kızarıklıklar meydana gelebilir. Bit sadece saçta da görülmez. Bit fark edildiğinde mutlaka sakal, bıyık, kasık, koltuk altı gibi bölgelerin de kontrol edilmesi gerekir. Tüm bu bölgelere bit ve sirkeler yayılabilir ve kıllara yapışmaları mümkün hale gelir. Bit Nasıl Tedavi Edilir? Bit görüldüğünde en hızlı şekilde tedaviye başlanmalıdır. Evde ya da okulda, herkesin aynı anda tedaviye başlaması da salgının önlenmesi adına büyük önem taşır. "Bit nasıl temizlenir?" sorusunun cevabı ve bit tedavisinde uygulanan başlıca yöntemler aşağıdaki gibidir:

1. Bit ilacı ve bit şampuanı

Bit için reçetesiz olarak satın alınabilen şampuanlar ve ilaçlar bulunsa da; söz konusu çocuklar olduğunda mutlaka doktor görüşü alınmalıdır. Doktorun önerdiği şekilde ve dozda uygulama yapılmalıdır. Kimi durumlarda reçete ile satılan bit ilaçları da kullanılabilir. Genellikle bitin tedavisinde tek dozluk bir ilaç uygulaması bitin bulaşmasını önlemede yeterli olur. İlaç uygulamasının yanında sık dişli tarak kullanılarak bitlerin tespiti ve arındırılması da gerekir. Özellikle sirke durumundaki daha küçük bitler ayıklanamaz ise bunlar da erişkin hale gelir. Tedavi sonrasında kaşıntı devam edebilir; ancak bu her zaman sorunun devam ettiği anlamına gelmez. Kaşıntının tedaviden sonraki iki haftaya kadar devam etmesi mümkün olabilir. Bit tedavisinde saçların kesilmesi bir zorunluluk değildir. Özellikle uzun saçlı kız çocuklarda saçların kısacık kestirilmesi yoluna gidilirse bu durum çocukta travmaya sebep olabilir. Kısa saçın tek avantajı kolayca temizlenebilmesidir, ancak çocuk istemiyorsa gerek yoktur. Uzun saçın bitten arındırılmasında, sık dişli tarak kullanımı ve saçların tutamlara ayrılarak detaylı şekilde temizlenmesi yeterlidir.