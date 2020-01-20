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  4. Bit pazarında haraç kestiler, vermeyene işkence yapıp video çektiler

Bit pazarında haraç kestiler, vermeyene işkence yapıp video çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başkent İstikler’de bitpazarı ya da at pazarı olarak bilinen, 2. el eşya alım-satım pazarında haraç kesen ve haraç vermeyen kişilere işkence yapan organize suç örgütünü çökertti. Ankara’da benzeri pazar yerleri de mercek altına alındı.

Ankara’nın Altındağ ilçesi İskitler Mahallesi’nde haftada 3 gün kurulan, ikinci el giyim kıyafet, elektronik eşya ve pek çok ürünün satıldığı pazar yerinde, tezgah açmak isteyen kişilerin tezgahlarının durumuna göre 50 ile 100 TL arasında belirledikleri parayı zorla toplayıp haraç kesen organize çetesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün operasyonuyla çökertildi.

HARAÇ VERMEYENLERE İŞKENCE

Çetenin işlettiği kahvehanede kumar oynattığı, bu yolla borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları, borçlarını ödeyemeyen veya pazarda açtığı tezgahın parasını vermeyen kişileri kahvehanenin alt katında hazırladıkları özel bölümde çırılçıplak soyarak, sopalarla dövdükleri, saçlarını kestikleri, bu görüntüleri de kayıt altına alarak diğer pazarcılara gösterip korku salmaya çalıştıkları tespit edildi.

8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Örgüt liderliğini E.O. ve İ.O.’nun yaptığı 9 zanlıya dönük gözaltı kararı alınarak operasyon yapıldı. Zanlılardan 8’i yakalandı, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi. Operasyonda yapılan aramalarda, çok sayıda farklı kişiler adına düzenlenmiş çek, senet, alacaklarına yönelik tutulan ajanda, oyun pulları ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerden şikayetçi olan 40 kişinin ifadesi alındı. Gözaltında bulunan 8 kişi tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi.

"3 YILDIR HER HAFTA YER PARASI VERİYORUM"

Pazarda kendisine tezgah açan İ.B. isimli vatandaş ise suç örgütüne yönelik, "Yaklaşık 3 yıldır falan buraya takılıyorum. Burada ikinci el malzeme, evde kullanılmayan malzemeleri malum ekonomik sıkıntılar içerisindeyiz garibanız satmaya çalışıyoruz. Çoluk çocuk okuyor evimiz kira. Tabi burada 3 yıldır takılıyorum her hafta yer parası veriyorum yerin büyüklüğüne göre. 10 liralar, 20 liralar azımsanıyor çoğu zaman yalvar yakar geçindirmeye çalışıyoruz. Zaten burada 1 liraya malzeme satıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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