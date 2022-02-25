Bit sorununuzu kökünden hızlıca çözecek en iyi bit şampuanları

Bit, genellikle saç derisinde ortaya çıkar ve baş etmesi zor, yoğun bir kaşıntıya neden olur. Bu yüzden bit tedavisinde doğru yöntemin uygulanması oldukça önemli. Küçük olmalarına rağmen büyük sıkıntıya neden olan bitler, uzun süre temizlenmediği veya geç fark edildiği takdirde kişinin sosyal yaşamını önemli ölçüde kısıtlar. Özellikle insandan insana tahmin edilemeyecek kadar hızlı bulaştığı için bitlere karşı güçlü bir silahınızın olması şart. "Peki, bitlerden nasıl kurtulacağım?" diye merak ediyorsanız kısa sürede oldukça hızlı etki eden bit şampuanlarını mutlaka denemelisiniz. Hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız sizler için hazırladığımız listeyi inceleyebilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz.

1. Kısa sürede bitlerden kurtulun: Paranit Bit ve Sirke Tedavisi Şampuanı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bitlerle savaşmanın en kolay yolu tabii ki bit şampuanlarını kullanmak. Paranit Bit ve Sirke Tedavisi Şampuanı ise en çok tercih edilen bit temizleyici ürünlerden biri. Henüz bite dönüşmeyen sirkeler üzerinde de oldukça başarılı ürün, kokuya karşı duyarlı olanların rahatlıkla kullanabileceği bit şampuanları arasında yer alıyor. Ancak "En iyi bit ilacını kullandım, yine de bitlerim temizlenmedi." diyorsanız ilaçların şampuan kullanmadan tek başına etkili olmayacağını bilmelisiniz. Peki, Paranit bit şampuanını nasıl kullanmalısınız? Şampuanı kullanmadan önce saçlarınızın kuru olması gerektiğini unutmayın. Ürünü saçınıza ve saç derinizin tamamına uygulayıp 15 dakika bekletin. Ardından saçlarınızı durulayın. Bu savaşın galibi siz olacaksınız!

2. Saçlara zarar vermeyen: SNT Dembit Bit Şampuanı

SNT Dembit Bit Şampuanı, bit probleminizi kısa sürede çözebilecek alternatif ürünlerden biri. İçeriğinde sağlığınızı tehlikeye atacak ve saç derinize zarar verebilecek herhangi bir madde bulunmuyor. Bu sayede bitlerin yoğunluk gösterdiği kulak arkası ve ense kısımlarına uygulanmasında bir sakınca görülmüyor. "SNT Dembit Bit Şampuanı nasıl uygulanır?" derseniz hemen anlatalım. İlk olarak şampuanı saç dibinden ucuna kadar masaj yaparak uygulayın. Şampuanı saçınızda 10 dakika bekletin. Bu sırada saçınızı günlük kullandığınız tarakla tarayabilirsiniz. Ardından saçınızı su ile köpürtün ve durulayın. Kurutma aşamasına geçmeden önce ürünün içinde bulunan bit tarağı ile saçınızı iyice bitlerden arındırmayı ihmal etmeyin. Bu sayede hem saçlarınız yumuşacık olacak hem saç köklerinizde yaşamaya ısrarcı bitlerden kurtulacaksınız!

3. Hem uygun hem pratik: BİTEKS Bit Şampuanı

Bit ile mücadelede alternatifler biter mi? Bitmez. Bitex Bit Şampuanı, saç bitlerini ve bit yumurtalarını yok etme konusunda popüler ürünler arasında yer alıyor. Bit ve sirkelere fiziksel olarak etki ettiği için onları havasız bırakarak kurutuyor. Bu fiziksel etki özelliği sayesinde cildin ürünü emmesine de izin vermiyor. Böylece küçük yaştaki çocuklar ve hamileler için rahat bir kullanım sunuyor. Bitex Bit Şampuanı kullanımı ise oldukça pratik. Islak saçlarınızı bir miktar şampuanla köpürtün. 3 dakika saçınızda beklettiğiniz ürünü ılık suyla duruladıktan sonra paketin içinde yer alan bit tarağı ile saçınızı ölü bitlerden temizleyin. İşte bu kadar kolay!

4. Kısa sürede güçlü etki için: BAYBİT Bit ve Sirke Şampuanı

Uzun yıllardır en çok tercih edilen ürünler arasında yer alan Baybit Bit Şampuanı'yla inatçı bitlerinize "Elveda!" demeye hazır olun. Bit şampuanı, uygulandığı andan itibaren bitleri etkisiz hale getirir. Saçınızın uzunluğu ve hacmine göre miktarını ayarlayabileceğiniz şampuanı ıslak saçınıza uygulayarak işleme başlayın ve 3 dakika kadar bekleyin. Ardından tarak yardımıyla bitleri saçlardan ayıklayın. 20 dakika daha bekledikten sonra saçınızı durulamadan tekrar ince dişli bir bit tarağı ile sirke ve bitleri ayıklayın. İşlem sonunda saçınızı durulamadan günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Tabii bitlerden tamamen kurtulmak için bu adımları tekrarlamayı da ihmal etmeyin.

5. Bitlerden 10 dakikada kurtulun: PLUSNİT Bit Şampuanı

Bitlerin günde 10 defa yumurta bıraktığını biliyor muydunuz? Endişelenmenize hiç gerek yok. Plusnit Bit Şampuanı ile bit ve sirkeler 10 dakikada saçlarınızı terk edecek. Özellikle sirkeler üzerinde etkili bir şampuan kullanılması, saç derinizin sağlığı için çok önemli çünkü saç bitlerden arınmış olsa bile saç tellerinde yer edinmiş sirkeler bir süre sonra canlanarak bite dönüşür. Bu da bit tedavinizin hüsranla sonuçlanmasına neden olabilir. Ürünü yalnızca kuru saçlarınıza uygulamanız yeterli. Üstelik paket içindeki büyüteçli tarak sayesinde saç tellerindeki bit ve sirkeleri de daha net görebilirsiniz. Plusnit Bit Şampuanı ile saçlarınızda özlediğiniz o ferahlık hissine kolayca kavuşabilirsiniz.

6. Bit ve sirkelere "Elveda!" deyin: Miraderm Bit Bit Şampuan

Bitlenmenin ne kadar can sıkıcı bir durum olduğunu biliyoruz ama kurtulmanın da bir o kadar kolay olduğunu söylemeden geçemeyiz. Miraderm Bit Bit Şampuan bu sorununuzu kökten çözmeye yarayacak en iyi bit şampuanlarından biri. Basit kullanımı sayesinde vakit kaybetmeden bitlerle aranıza son noktayı koyabilirsiniz. Ürünü uygulamadan önce saçlarınızı ayırarak bit tarağı ile kontrol etmenizi öneriyoruz. Sonrasında şampuanı kuru saçlarınıza uygulayın ve 10 dakika bekleyin. Ardından şampuanı iyice köpürtün ve durulayın. Daha etkili bir sonuç için ilk uygulamanın ardından bir hafta sonra aynı işlemleri mutlaka tekrarlayın.

7. Bitler artık korkulu rüyanız olmayacak: BİONYT Bit Şampuanı

Saçlarınız durmadan kaşınıyor ve şiddetini git gide artırıyorsa bitlenmiş olabilirsiniz. Eğer öyleyse mutlaka bir bit şampuanına ihtiyacınız var. Bionyt Bit Şampuanı, bu süreçte en iyi dostunuz olabilir. "Peki, bit şampuanı nasıl kullanılır?" diyorsanız ilk adım olarak ıslak saç derinize şampuanı uygulayıp köpürtün. Saçınızda 3 dakika beklettiğiniz şampuanı ılık suyla temizleyin. Her bit şampuanı kullanımında olduğu gibi ölü bitleri saçlarınızdan arındıracak bir tarak kullanarak ıslak saçlarınızdan sirke ve bitleri ayıklayın. 7 gün sonra uyguladığınız ikinci bir işlemin ardından saç derinizi tamamen rahatlatacak, saçlarınıza eski sağlığını geri kazandıracaksınız.

8. Bitlere acil önlem: BONNYT Bit Şampuanı

Bitlerden kurtulmak için onlara ev sahipliği yapmış saçlarınızı kestirmek tek çözüm gibi gözüküyor olsa da değil. Bonnyt Bit Şampuanı, saçlarınızı 15 dakika içinde bitlerin yaşam yeri olmaktan kurtaracak! Şampuan ve losyonun bir arada yer aldığı acil önlem seti özellikle saç tellerinize yapışıp kalan bit yumurtaları için biçilmiş kaftan. Şampuanı kuru saçınıza uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Ardından durulayabilirsiniz. Losyonu uygulamak içinse özellikle kulak arkası ve boyun bölgesi başta olmak üzere tüm saça iyice sıkın. Uygulamadan önce saçınızın kuru olmasına dikkat edin. İlk kullanımdaki etkisiyle bile saçlarınızın ferahladığını hissedeceksiniz.

9. Üzülmek yerine harekete geçin: Puressentiel 2'si Bir Arada Bit Tedavi Şampuanı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Bitler çoktan saç derinize yerleştiyse harekete geçmekten başka çareniz yok. Yapacağınız işlemler çok basit. Tutamlara ayırdığınız kuru saçlarınızda bit kontrolü yaptıktan sonra saçlarınıza Puressentiel 2'si 1 Arada Bit Tedavi Şampuanı'nı uygulayn. Şampuanı kuru saç derinize iyice yedirdiğinizden emin olun. 30 dakika bekletin. Ardından saçı ıslatıp köpürtün ve iyice durulayın. Bit şampuanı, içeriğinde zararlı madde bulundurmadığı için cilt üzerinde oluşabilecek yan etkileri engeller, Hindistan cevizi yağı sayesinde saça zarar vermez. Ürün aynı zamanda doğada tamamen çözünerek çevre kirliliğine de neden olmaz.

10. Etkisiyle sizi şaşırtacak: CLERY Bit ve Sirke Şampuanı

Bitlenmekten kurtulamamış açık renkli saçlarınız varsa bu sorun sizin için daha da zor ve uğraştırıcı bir hal alıyor olabilir. Neyse ki CLERY Bit ve Sirke Şampuanı siz başka işlerinizle ilgilenirken saçınızdaki bitlerle savaşır. Böcek ilacı ve paraben içermeyen şampuan, bit ile sirkeleri gözle görülür derecede azaltır. Bu nedenle en iyi bit şampuanı arasında yer alır. Saçlarınızı ıslatıp CLERY bit şampuanı ile masaj yaparak saçlarınıza kolayca uygulayabilirsiniz. Ardından bit tarağı ile saç tellerinizdeki bit ve sirkeleri ayıklayarak tertemiz saçlar elde edebilirsiniz.