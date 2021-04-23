Bitcoin 50 bin doların altını gördü, Biden'ın vergi planı söylentileri kripto para piyasalarını sarstı

ABD Başkanı Joe Biden'ın vergi kanununda bir dizi değişiklik yapma planına ilişkin söylentiler, kripto para piyasalarını derinden sarstı.

Haberlerin yayılmasının ardından S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'ta sert satışlar görüldü. Bitcoin de 2021 yılında ilk kez 50 bin doların altında işlem görürken Ethereum da 2,277.11 dolara geriledi. Gün içinde piyasanın toparlanmasıyla Bitcoin 50 bin dolar düzeyini yeniden gördü.

Biden'ın vergi planında, sermaye kazançları üzerindeki vergileri neredeyse iki katına çıkarmak yer alırken, 1 milyon dolardan fazla kazanan kişilerin yüzde 39,6 vergi ödemesi gibi maddelerin kripto para piyasalarını etkilediği değerlendiriliyor.

Kripto para birimlerinin neredeyse tamamında sert düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta 64 bin 813 doları gören Bitcoin bugün 48 bin 759 dolara kadar geriledi.

İkinci büyük kripto para birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 5,72 düşüşle 2,277.11 doları gördü.

Melbourne merkezli borsa acentesi Pepperstone Markets Ltd Araştırma Direktörü Chris Weston, Biden'ın yeni vergi planından bahsederek, "Şu an herkes bunu konuşuyor. Ethereum mevcut hareketin simgesi haline geldi" dedi.