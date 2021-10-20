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Bitcoin, 66 bin doları aşarak rekor kırdı

20.10.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın önde gelen kripto para birimi bitcoin, 66 bin doları aşarak rekor kırdı.

Bitcoin, 66 bin doları aşarak rekor kırdı

Dünyanın önde gelen kripto para birimi bitcoin, 66 bin doları aşarak rekor kırdı.

Bitcoin, günlük olarak yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Bitcoin'in piyasa hacmi 1,2 trilyon doların üzerine yükseldi.

En son nisan ayında zirveye çıkan bitcoinde yeni rekor, ProShares adlı şirket tarafından geliştirilen bitcoin vadeli borsa yatırım fonunun (ETF) New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından geldi.

Bitcoin'in 2021 başından bu yana olan yükselişi yüzde 120'yi aştı.

Diğer kripto varlıklar da bitcoinin yükselişinden destek buldu.

İkinci en büyük dijital para birimi Ether yükselirken dijital varlıkların performansını ölçümleyen Bloomberg Galaxy Crypto endeksi de değer kazandı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) bu yatırım aracına onay vermesi ve bugün piyasaya çıkan bitcoin ETF'nin işlem görmeye başlaması, kripto paraların resmi otoriteler tarafından onaylandığının bir işareti.

Kripto varlıklar danışmanlık şirketi Makara'nın kurucu ortağı ve CEO'su Jesse Proudman, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Dijital varlık sınıfının tarihinde gerçekten önemli bir an" diyerek bu durumu açıkladı.

ProShares Bitcoin Strategy ETF adlı yatırım aracında 24 milyon işlemin gerçekleştiği hesaplanıyor.

Bloomberg'den ETF Analisti Athanasios Psarofagis, ProShares Bitcoin Strategy ETF'in ilk işlem gününde yaklaşık 1 milyar dolarlık bir işlem büyüklüğünün gerçekleştiğini aktardı.

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