Bitcoin: Bir yatırım aracı olarak Türkiye'de ilgi nasıl değişti?

Bitcoin, piyasaya çıktığı 2009 yılından beri dünyanın en çok tercih ettiği kripto para birimi. Bitcoinle ilgili son dönemde değişen şey ise artık güvenilir kurumların da tercih ettiği bir yatırım aracı haline gelmeye başlaması.

Bitcoinin fiyatı, bu yılın başından beri yüzde 127 yükselişle 16 bin 500 doların üzerine çıktı.

Bitcoin, Türkiye'de ise 128 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Bu seviye son üç yılın en yüksek değerine işaret ediyor.

Bitcoin'in son dönemde yaşadığı yükselişin arkasında kurumların güvenini kazandığını gösteren gelişmeler var.

Peki Bitcoin küresel ölçekte bir yatırım aracı olarak itibarını güçlendirirken Türkiye'de bitcoin piyasası nasıl?

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, Türkiye'de bitcoine ilginin ve bitcoin işlemleri için açılan hesap sayısının artttığını; ancak bitcoinin henüz hatırı sayılır bir yatırım aracına dönüşmediğini söylüyor.

İşlem hacminde anormal bir patlama yaşanmadığını, işlem hacminin dolar etkisiyle yükseldiğini söyleyen Manukyan, "Fiyat dolarla beraber çok yükseldiği için hacim patlamış durumda, ancak bitcoin hacmi aynı yerde" değerlendirmesinde bulunuyor.