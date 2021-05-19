Bitcoin: Çin’den yapılan 'Ödeme sistemlerinde kullanılmasın' açıklaması sonrası kripto para birimi sert düşüş yaşadı

Çin'de düzenleyici kurumlardan gelen kripto para birimlerine yönelik yeni kısıtlama sinyalleri sonrası Bitcoin büyük düşüş yaşadı.

Aralarında Çin Merkez Bankası'nın da olduğu finansal yapılar ortak bir açıklama yaparak, kripto paraların ödeme sistemlerinde kullanılmaması ve kripto paralarla ilgili ürün ve hizmetlerin sunulmaması çağrısı yaptı.

Çin Merkez Bankası'nın WeChat hesabından duyurulan açıklamanın ardından Bitcoin'in değeri yüzde 14 düştü.

Bitcoin, Çarşamba sabahı Asya piyasalarında 38 bin 500 dolara kadar indi, Şubat ayı başından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Çin'de yapılan açıklamada ise son günlerde kripto paraların fiyatlarında yaşanan artış hatırlatılarak, "sanal paraların gerçek para birimi olmadığı" ve "piyasada kullanılamayacağı" belirtildi.

Çin'in 'dijital Yuan' projesi

Bitcoin'i sarsan açıklama, kendi dijital para birimini piyasaya sürmeye hazırlanan Çin'in kripto paralarla yapılacak işlemleri daha fazla sınırlamasının işareti olarak değerlendirildi.

Financial Times gazetesine konuşan uluslararası hukuk firması Pinsent Masons'tan Paul Haswell, Çin'deki sınırlama eğiliminin üç nedeni olduğu görüşünde: