HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bitcoin: Çin’den yapılan 'Ödeme sistemlerinde kullanılmasın' açıklaması sonrası kripto para birimi sert düşüş yaşadı

Bitcoin: Çin’den yapılan 'Ödeme sistemlerinde kullanılmasın' açıklaması sonrası kripto para birimi sert düşüş yaşadı

19.05.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de düzenleyici kurumlardan gelen kripto para birimlerine yönelik yeni kısıtlama sinyalleri sonrası Bitcoin büyük düşüş yaşadı. Aralarında Çin Merkez Bankası'nın da olduğu finansal yapılar ortak bir açıklama yaparak, kripto paraların ödeme sistemlerinde kullanılmaması ve kripto paralarla ilgili ürün ve hizmetlerin sunulmaması çağrısı yaptı.

Bitcoin: Çin’den yapılan 'Ödeme sistemlerinde kullanılmasın' açıklaması sonrası kripto para birimi sert düşüş yaşadı

Çin'de düzenleyici kurumlardan gelen kripto para birimlerine yönelik yeni kısıtlama sinyalleri sonrası Bitcoin büyük düşüş yaşadı.

Aralarında Çin Merkez Bankası'nın da olduğu finansal yapılar ortak bir açıklama yaparak, kripto paraların ödeme sistemlerinde kullanılmaması ve kripto paralarla ilgili ürün ve hizmetlerin sunulmaması çağrısı yaptı.

Çin Merkez Bankası'nın WeChat hesabından duyurulan açıklamanın ardından Bitcoin'in değeri yüzde 14 düştü.

Bitcoin, Çarşamba sabahı Asya piyasalarında 38 bin 500 dolara kadar indi, Şubat ayı başından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Çin'de yapılan açıklamada ise son günlerde kripto paraların fiyatlarında yaşanan artış hatırlatılarak, "sanal paraların gerçek para birimi olmadığı" ve "piyasada kullanılamayacağı" belirtildi.

Çin'in 'dijital Yuan' projesi

Bitcoin'i sarsan açıklama, kendi dijital para birimini piyasaya sürmeye hazırlanan Çin'in kripto paralarla yapılacak işlemleri daha fazla sınırlamasının işareti olarak değerlendirildi.

Financial Times gazetesine konuşan uluslararası hukuk firması Pinsent Masons'tan Paul Haswell, Çin'deki sınırlama eğiliminin üç nedeni olduğu görüşünde:

"Birinci neden, kendi dijital para birimlerine sahip olmaları. İkincisi nakit çıkışlarının kontrol edilemiyor olması, üçüncü neden ise insanların dolandırılmasının önüne geçmek."

Çin'in kripto paralar üzerindeki baskısı, 2017'de ülkenin bitcoin borsasının kapatılmasıyla hız kazanmıştı.

Çin'de devlet bir süredir Alibaba, Ant Group, Tencent gibi e-ticaret şirketlerinin tekelini kırmayı amaçlıyor. Devletin kendi dijital para birimini piyasaya sürme planı, büyük oranda online alışveriş sağlayan bu şirketlere rakip olacak bir dijital ödeme mekanizması sunacak ve Çin Halk Bankası'nın gerçek zamanlı olarak tüm nakit akışını izlemesini sağlayacak.

Danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers'ın (PWC) kripto para yöneticisi Henri Arslanian, "Çin'in yaptığı türden kısıtlamaları, spekülatif ticaret ya da kripto piyasaların oynaklığı üzerinden gelecek haftalarda diğer düzenleyicilerden ve hükümetlerden de görürsek şaşırmam" dedi.

Arslanian, "Ancak hakikat şu ki, kurumsal oyuncular ve yatırımcılar bu alana giriş yapmaya devam ediyor ve yakın zamanda da bu durum değişeceğe benzemiyor" diye konuştu.

Öte yandan dünyanın en gelişkin dijital ödeme sistemlerinin Çin'e ait olduğu düşünülüyor. Çin, nakitsiz bir topluma dönüşmenin de eşiğinde. 2019 yılında Çin'deki her beş ödemeden dördü, Tencent şirketine ait WeChat ve Alibaba'nın Alipay uygulamaları üzerinden yapıldı.

Bitcoin meraklıları arasında, "Dijital Yuan"ın Çin devleti tarafından bir kontrol aracı olarak kullanılacağı korkusu mevcut. Otoriteler resmi dijital para birimi vasıtasıyla, paranın nasıl harcandığını ve nakit akışını gerçek zamanlı olarak görme şansına sahip olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştıAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı
Danimarka düğmeye bastı! Suriyelileri ülkesine gönderecekDanimarka düğmeye bastı! Suriyelileri ülkesine gönderecek
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Aşı olduktan sonra dehşeti yaşadı: Korkunçtu

Aşı olduktan sonra dehşeti yaşadı: Korkunçtu

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, kestik ama...

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, kestik ama...

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Memleket Partisi kuruldu

Memleket Partisi kuruldu

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.