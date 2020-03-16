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Bitcoin çok sert düştü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.03.2020 10:06 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını nedeniyle neredeyse bütün piyasalar etkilendi ancak Bitcoin bundan çok daha fazla zarar gördü.

Bitcoin çok sert düştü

2008 mali krizini tahmin eden bir ekonomi tahmincisi yeni öngörülerde bulundu. ona göre başka bir mali çöküş kapıda.

BİTCOİN BU KEZ KAZANDIRMADI

Normal şartlarda Bitcoin gibi kripto para birimlerinin yatırımcısına çok fazla kazandırdığı söylenir. Ancak bu sefer Bitcoin ne yazık ki yatırımcısına kazandırmak bir yana kaybettirdi.

Bilmeyenler için Bitcoin ile ilgili bazı kısa bilgiler verelim. Kripto para birimleri içerisinde en değerlisi olarak bilinen Bitcoin çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bazen 10 bin dolar civarlarında işlem gören Bitcoin, hızlı bir şekilde 5 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebiliyor. Özellikle de herkesin beklediği halving öncesinde çok ciddi düşüşler olacağı ifade ediliyor.

ABD borsaları 15 dakika süreyle dondurulmuştu. Dünya genelindeki bankalarda da buna benzer yöntemler deneniyor. Tüm bu gelişmeler ciddi bir ekonomik ve finansal istikrarsızlığa doğru gittiğimizi gösteriyor. Bunların üstüne Bitcoin gibi önemli bir para biriminin de düşüş yaşanması akıllardaki soru işaretini arttırıyor. Sizce Bitcoin yeniden eski değerine kavuşabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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