Bitcoin: El Salvador, kripto parayı resmi para birimi ilan eden ilk ülke oldu

El Salvador, dünyanın önde gelen kripto parası bitcoini resmi para birimi ilan eden ilk ülke oldu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin teklifiyle hazırlanan ve Kongresi'nin onayladığı yasa, 90 gün içinde yürürlüğe girecek.

Yeni kanunla bitcoin El Salvador'da ABD Doları gibi resmi para birimi olacak.

Ülkede tüm iş yerleri bitcoin ile yapılan ödemeleri kabul edecek.

Sadece teknolojik altyapıları yetersiz şirketler uygulamadan muaf tutulacak.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, hükümetin tarih yazdığını söyleyerek, yurt dışında yaşayan El Salvador vatandaşlarının ülkelerine daha kolay para gönderebileceklerini söyledi.

Bukele daha önce de El Salvador'da nüfusun yüzde 70'inin banka hesabı olmadığını, bitcoinin resmi para birimi ilan edilmesiyle, bu kesimin de mali sisteme erişebilceğini söylemişti.

Bazı uzmanlar ise El Salvador'un Dünya Para Fonu'ndan (IMF) 1 milyar dolar kredi talebinde bulunduğunu hatırlatarak atılan son adımın finansal işlemleri ve sistemi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.