Bitcoin: El Salvador, kripto parayı resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu

El Salvador dünyada kripto para Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.

Ülkede bugün yürürlüğe giren yasayla, tüm iş yerleri Amerikan dolarıyla birlikte bitcoin ile yapılan ödemeleri de kabul etmek zorunda.

Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak.

3 Bitcoin yani yaklaşık 155 bin dolar yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.

Bitcoin bugün sabah saatlerinde yüzde 1,8 yükselişle 52 bin 600 dolara ulaştı.

Dünya Bankası ve IMF şüpheyle bakıyor

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesinin ekonomiyi canlandıracağını söyledi.

Nayib Bukele ayrıca aldıkları kararla yurt dışında yaşayan El Salvadorluların ülkelerine para göndermelerinin de kolaylaşacağını belirtti.

Hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verileceğini duyurdu.

Uzmanlar ise ülkede birçok kişinin, değeri çok hızlı arttığı ve azaldığı için bitcoine şüpheyle baktığını söylüyor.

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) da, El Salvador'un kararına şüpheyle yaklaştıklarını açıkladı.