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Bitcoin: El Salvador kripto parayı yasal para haline getirmeyi planlıyor

06.06.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'i ülkesinde yasal para birimi haline getireceğini söyledi. Bukele'nin planı Kongre tarafından desteklenirse, Orta Amerika ülkesi, dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olma özelliğini kazanacak.

Bitcoin: El Salvador kripto parayı yasal para haline getirmeyi planlıyor

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'i ülkesinde yasal para birimi haline getireceğini söyledi.

Bukele'nin planı Kongre tarafından desteklenirse, Orta Amerika ülkesi, dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olma özelliğini kazanacak.

Bitcoin, ülkenin resmi para birimi olan ABD Doları'yla birlikte kullanılacak.

Bukele, Bitcoin'in ülke dışında yaşayan El Salvadorlular'ın memleketlerine para göndermelerini kolaylaştıracağını söyledi.

Bukele Florida'da düzenlenen bir Bitcoin konferansında yaptığı konuşmada "Kısa vadede istihdam yaratacak ve resmi ekonominin dışında kalan binlercesinin sisteme dahil edilmesini sağlayacak" dedi.

https://twitter.com/nayibbukele/status/1401335885497524226

Bukele, yasal düzenlemeyi gelecek hafta Kongre'ye göndereceğni belirtti. Devlet Başkanı tasarının geçmesi halinde, banka hesabı bulunmayan halkın yüzde 70'ine mali hizmetlerin açılmış olacağını vurguladı.

El Salvador'un ekonomisi büyük ölçüde, ülke dışında çalışanların gönderdiği paraya bağımlı. Bu paralar ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 20'sini oluşturuyor.

İki milyondan fazla Salvadorlu ülke dışında yaşıyor ve her yıl ülkelerine 4 milyar dolardan fazla para gönderiyorlar.

Şu anda yollanan paralardan komisyon kesiliyor, ulaşması günler alıyor ve paranın gönderilen kişi tarafından şahsen alması gerekebiliyor.

Reel ekonomiyle doğrudan bir bağ olmayan sanal varlık Bitcoin'in değeri son yıllarda büyük dalgalanmalar yaşadı.

Dünya genelindeki merkez bankalarının çoğu kendi dijital paralarını üretmeyi planlıyor.

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