Bitcoin: El Salvador kripto parayı yasal para haline getirmeyi planlıyor

El Salvador'un ekonomisi büyük ölçüde, ülke dışında çalışanların gönderdiği paraya bağımlı. Bu paralar ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 20'sini oluşturuyor.

Bukele Florida'da düzenlenen bir Bitcoin konferansında yaptığı konuşmada "Kısa vadede istihdam yaratacak ve resmi ekonominin dışında kalan binlercesinin sisteme dahil edilmesini sağlayacak" dedi.

Bitcoin, ülkenin resmi para birimi olan ABD Doları'yla birlikte kullanılacak.

Bukele'nin planı Kongre tarafından desteklenirse, Orta Amerika ülkesi, dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olma özelliğini kazanacak.

İki milyondan fazla Salvadorlu ülke dışında yaşıyor ve her yıl ülkelerine 4 milyar dolardan fazla para gönderiyorlar.

Şu anda yollanan paralardan komisyon kesiliyor, ulaşması günler alıyor ve paranın gönderilen kişi tarafından şahsen alması gerekebiliyor.

Reel ekonomiyle doğrudan bir bağ olmayan sanal varlık Bitcoin'in değeri son yıllarda büyük dalgalanmalar yaşadı.

Dünya genelindeki merkez bankalarının çoğu kendi dijital paralarını üretmeyi planlıyor.

