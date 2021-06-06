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Bitcoin El Salvador’da yasal ödeme aracı oluyor

06.06.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ülkesinde kripto para birimi Bitcoin’in yasal ödeme aracı olacağını duyurdu.

Bukeleye göre böylece istihdam artacak ve binlerce kişinin ekonomik faaliyeti kayıt altına alınacak.Cumartesi günü Miami’de yapılan Bitcoin Konferansına video aracılığı ile katılan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinde kripto para birimi Bitcoin’in yasal ödeme aracı olması için bir yasa teklifini gelecek hafta kongreye göndereceğini söyledi. Bukele, bunun milyonlarca istihdam yaratacağını ve binlece kişinin ekonomik faaliyetinin kayıt altına alınmasını sağlayacağını kaydetti.

El Salvador nüfusunun yüzde 70’inin bir banka hesabı bulunmadığını ve kayıt dışı çalıştığını belirten Bukele "Bu, milyonlarca kişinin hayatını ve geleceğini iyileştirecek" şeklinde konuştu.

El Salvador resmi para birimi olarak Amerikan dolarını kullanıyor. El Salvador vatandaşlarının dörtte biri ABD’de yaşıyor. ABD’de yaşayan El Salvadorluların geçen yıl ülkeye havale ettiği para 6 milyar doları aşmıştı.

Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Bitcoin'in 680 milyar dolar piyasa değeri olduğunu belirterek, bunun yüzde 1’inin ülkesine yatırılması durumunda El Salvador gayri safi yurtiçi hasılasını (GSYİH) yüzde 25 arttırabileceğini kaydetti. Bunun "Yılda 6 milyar dolar havale yapmak için en hızlı büyüyen yol" olduğunu söyleyen Bukele, bu paranın büyük bir kısmının havaleler sırasında kaybolduğunu belirterek Bitcoin'dan 1 milyondan fazla düşük gelir grubu ailenin faydalanabileceğini kaydetti.

Bukele'nin devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasıyla ülkede 30 yıldır hüküm süren iki partili sistem sona ererken, Bukele yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Geniş bir kamuoyu desteğini arkasına alan Bukele, ülkeye Covid-19 aşısı sağlaması ve başarılı bir aşılama programı uygulaması nedeniyle övgü alıyor. Ancak Bukele aynı zamanda koronavirüs salgını sırasında aldığı sert tedbirler nedeniyle eleştiriliyor ve iktidarını sağlamlaştırması ve muhaliflerini eleştirmesi de endişe yaratıyor.

AP, AFP /SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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