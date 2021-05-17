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Bitcoin, Elon Musk'ın paylaşımları sonrası yüzde 9 değer kaybederek Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye indi

17.05.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Elon Musk'ın hafta sonu yapmış olduğu paylaşımlar sonrası yüzde 9 değer kaybetti. Böylece Bitcoin, Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kripto para biriminin mevcut değeri yaklaşık 45 bin dolar.

Bitcoin, Elon Musk'ın paylaşımları sonrası yüzde 9 değer kaybederek Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye indi

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, elektirikli araç üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın hafta sonu yapmış olduğu paylaşımlar sonrası yüzde 9 değer kaybetti. Böylece Bitcoin Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kripto para biriminin mevcut değeri yaklaşık 45 bin dolar.

Elon Musk, Twitter'da bir kullanıcının "Bitcoinciler önümüzdeki çeyrekte Tesla'nın elindeki Bitcoin'i sattığını görünce dizlerini dövecekler. Elon Musk'a yönelen bu kadar nefretin ardından onu suçlayamam" paylaşımına yanıt olarak "Gerçekten de öyle" diye yanıt vermişti.

Bu, pek çok kişi tarafından Tesla'nın Bitcoin sattığı veya satabileceği olarak yorumlanmıştı.

Elon Musk'ın şirketi Tesla, Şubat ayında 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamış ve bu da kripto para biriminin fiyatında büyük artışa yol açmıştı.

Bu sabah Twitter'dan bir paylaşım daha yapan Musk, "Spekülasyonları netleştirmek için söylüyorum, Tesla tek bir Bitcoin bile satmadı" dedi.

Tesla son aylarda Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlamış fakat Musk geçen hafta Bitcoin üretiminin çevreye zararı nedeniyle bunu sonlandıracaklarını açıklamıştı.

Bitcoin üreten bilgisayarlar büyük miktarda elektrik harcıyor ve elektrik fiyatının düşük olduğu Çin'deki kömür madeni bölgeleri gibi yerlerde büyük üretim tesisleri bulunuyor.

Şubat ayında bu tesislerin kullandığı elektrik miktarı, Türkiye'nin elektrik tüketiminin yüzde 40'ını aşmıştı.

Bitcoin için harcanan enerji. Bitcoin için harcanan enerji pek çok ülkenin toplam tüketiminden fazla. .Bazı uzmanlar, bunun yol açtığı karbon salımı nedeniyle kripto para birimlerinden karbon vergisi alınması gerektiğini söylüyor.

Ethereum ve Dogecoin da geriledi

Musk'ın açıklamalarının ardından Bitcoin'e paralel olarak ethereum yüzde 8, Dogecoin de yüzde 7 değer kaybetti.

Reuters haber ajansına konuşan forex şirketi Pepperstone'dan Chris Weston, hafta sonu çok fazla alım satım yapıldığını ve çok sayıda kişinin kripto para sattığını söyledi.

Weston, "Ortalığın durulması lazım" dedi.

Geçen yıl Ekim'e kadar 10 bin dolar civarında olan Bitcoin'ın fiyatı ilerleyen aylarda hızla arttıktan sonra bir dönem 64 bin dolar ile zirveye ulaşmıştı.

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