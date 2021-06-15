Bitcoin, Elon Musk’ın tweetleri sonrası 40 bin doları aştı

Elektrikli araç üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu Güney Afrikalı iş insanı Elon Musk'ın son tweeti sonrası kripto para birimi bitoin değer kazandı.

Musk, Tesla'nın, kripto para üretimi "daha fazla çevre dostu" hale geldikten sonra bitcoin ile yapılan ödemeleri tekrar kabul etmeye başlayacağını açıkladı.

Bitcoin, Musk'ın açıklaması sonrası 40 bin doları aştı ve son üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Pazar günü Twitter'dan bir paylaşım yapan Musk, "Makul bir oranda (yaklaşık yüzde 50) üreticinin temiz enerji kullandığı ve trendin de pozitif devam ettiği bir noktaya geldiğimizde Tesla bitcoin ile ödeme kabul etmeye devam edecek" dedi.

Musk, bitcoini kolayca nakde çevirebildiklerini göstermek için ellerindeki yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kripto paranın yüzde 10'unu sattıklarını da duyurdu.

Bitcoin bu tweet sonrası 41 bin 33 dolara kadar yükseldi. Pazartesi Türkiye saatiyle 11.00 itibarıyla 40 bin 376 dolar civarından işlem gören kripto para, tweet öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha yüksek.