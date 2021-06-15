HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bitcoin, Elon Musk’ın tweetleri sonrası 40 bin doları aştı

Bitcoin, Elon Musk’ın tweetleri sonrası 40 bin doları aştı

15.06.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Tesla'nın, kripto para üretimi "daha fazla çevre dostu" hale geldikten sonra bitcoin ile yapılan ödemeleri tekrar kabul etmeye başlayacağını açıkladı. Bitcoin, Musk'ın açıklaması sonrası 40 bin doları aştı ve son üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin, Elon Musk’ın tweetleri sonrası 40 bin doları aştı

Elektrikli araç üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu Güney Afrikalı iş insanı Elon Musk'ın son tweeti sonrası kripto para birimi bitoin değer kazandı.

Musk, Tesla'nın, kripto para üretimi "daha fazla çevre dostu" hale geldikten sonra bitcoin ile yapılan ödemeleri tekrar kabul etmeye başlayacağını açıkladı.

Bitcoin, Musk'ın açıklaması sonrası 40 bin doları aştı ve son üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Pazar günü Twitter'dan bir paylaşım yapan Musk, "Makul bir oranda (yaklaşık yüzde 50) üreticinin temiz enerji kullandığı ve trendin de pozitif devam ettiği bir noktaya geldiğimizde Tesla bitcoin ile ödeme kabul etmeye devam edecek" dedi.

Musk, bitcoini kolayca nakde çevirebildiklerini göstermek için ellerindeki yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kripto paranın yüzde 10'unu sattıklarını da duyurdu.

Bitcoin bu tweet sonrası 41 bin 33 dolara kadar yükseldi. Pazartesi Türkiye saatiyle 11.00 itibarıyla 40 bin 376 dolar civarından işlem gören kripto para, tweet öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha yüksek.

63 bin dolara kadar çıkmıştı

Bitcoin'in değeri Nisan ayında tüm zamanların zirvesi olan 63 bin doları görmüş, sonrasında yaklaşık yüzde 33 değer kaybetmişti.

Nisan sonrasındaki düşüşte, Tesla'nın kripto para birimine harcanan enerji miktarı nedeniyle bununla ödemeleri kabul etmeyeceğini açıklamasının da etkisi olmuştu.

Bitcoin fiyatının bir yıldaki seyri. . .Öte yandan Nisan ayında zirveye ulaşılmasında da, Tesla'nın Şubat ayında bitcoin ile ödeme kabul edeceğini duyurmasının katkısı vardı.

Bitcoin'in bir yıl önceki değeri ise 9 bin 500 dolardı.

Kripto para birimlerindeki beklenmedik ve sert hareketler nedeniyle yatırımcıların para kaybetme riski bulunuyor.

İngiltere Merkez Bankası ise kripto para birimlerindeki yükselişin, çok sayıda kişinin bankalardan paralarını çekerek kripto paralara yatırması sonucu finansal sisteme zarar verebileceği uyarısında bulunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Son kurbanını parçalarına ayırıp fileto yaptıSon kurbanını parçalarına ayırıp fileto yaptı

En Çok Okunan Haberler

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

Kızı ve eşiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti! Korkunç haber

Kızı ve eşiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti! Korkunç haber

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.