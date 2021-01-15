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Bitcoin için yasal düzenleme gelebilir

15.01.2021 13:28 | Son Güncelleme:
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Bitcoin için yasal düzenleme gelebilir

Sürekli gündeme gelmeyi başaran Bitcoin için Avrupa’dan kötü haber geldi. Yakaladığı yüzde 300 yükseliş nedeniyle tartışmaların odağına yerleşmişti. İşte konuyla alakalı merak edilen detaylar.

Küresel kripto para birimi olarak bilinen ve çok ciddi bir yatırımcı kitlesine sahip olan Bitcoin için Avrupa’dan pek iyi haberler gelmiyor. Brexit ve Kovid-19 ile alakalı yapılan tartışmalarda, Bitcoin yine işin içine girdi. İşte tam o tartışmaların ortasında bazı kararlar alınacağı söylendi.

CHRİSTİNE LAGARDE'DAN BİTCOİN AÇIKLAMASI

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, yaptığı konuşmada Bitcoin için olumsuz ifadeler kullandı. Onun bir spekülasyon aracı olarak kullanılabileceğini özellikle vurguladı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin için bazı yasal düzenlemeler yapılabilir. Bunlardan ilki yüksek ihtimalle alış satışların bildirilmesi. Her ne kadar Bitcoin tamamen merkezsiz olsa bile yine de borsaların bir merkezi var.

Kripto para borsalarına çok fazla baskı yapılırsa bu tür bilgileri hükümetlerle paylaşabilirler. Yani Bitcoin cüzdanı üzerinden değil de bitcoin borsaları ile iş birliği yapılabilir. Avrupa’nın bu konudaki en büyük endişesi kara para aklama aracı olarak tercih edilebilmesi.

Euro’nun yaklaşık olarak beş yıl içerisinde dijital piyasada yer alacağı ise yine Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklandı. Bu sayede Euro’nun da dijital ekonomide yer alacağı anlaşılıyor. Ancak henüz bununla ilgili detaylar verilmedi.

Bitcoin bir süredir bankaların yaptığı açıklamalar nedeniyle düşüşte. Bu tür açıklamalar devam ederse düşüşler de sürecektir. Peki sizce AB Merkez Bankası bu konuda haklı mı?

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