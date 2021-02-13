Bitcoin madencileri işi çığırından çıkardı

En çok kazandıran yatırım araçları içerisinde yer alan Bitcoin elektrik tüketiminde yine aynı dalgalanmayı yaşıyor. Fiyatı yaklaşık olarak 5 bin dolar seviyelerinden 45 bin dolar düzeyine kadar çıkan Bitcoin birçok yatırımcının yüzünü güldürdü. Fakat elektrik tüketimi bakımından bazı sorunlar yarattığı ortaya çıktı.

Bu kripto para birimini madenciler düzenli olarak kazıyor. Güçlü bilgisayarlar üzerinden hesaplamalar yapılıp şifrelenmiş Bitcoin kullanılabilir hale geliyor. Böyle durumlarda çok özel donanımlar ve ekran kartları kullanılıyor. Haliyle elektrik tüketimi ciddi bir boyuta ulaşıyor.

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre Bitcoin madencileri korkunç bir elektrik enerjisi harcıyor. Özellikle de Arjantin gibi ülkeleri enerji tüketimi bakımından geride bırakması büyük şaşkınlık yaratıyor. Türkiye özelinde de bir değerlendirme yapılabilir. Türkiye’de 1 yıl içerisinde harcanan elektrik enerjisinin yüzde 40 kadar bir bölümü Bitcoin tarafından harcanıyor.

Durum böyle olunca birçok çevreci örgüt açıklamalar yaptı. Eğer böyle devam ederse Bitcoin madencileri elektrik tüketimini aşırı seviyelere getirebilir. Böyle bir durumda elektrik enerjisini yeniden üretmek için doğaya zarar verilecek.