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Bitcoin operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

29.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasında Bitcoin dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik operasyonda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Alınan bilgilere göre; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yatırım amaçlı dijital para sistemi kurup, internetten yüksek kar payı vaadiyle ilan verdiğini ve katılımcıların hesaplarını bloke ederek boşalttıkları bilgisi üzerine üç gün önce operasyon düzenlemiş, İstanbul merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalanmıştı.

Kripto para piyasasında Bitcoin dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik operasyonda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgilere göre; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yatırım amaçlı dijital para sistemi kurup, internetten yüksek kar payı vaadiyle ilan verdiğini ve katılımcıların hesaplarını bloke ederek boşalttıkları bilgisi üzerine üç gün önce operasyon düzenlemiş, İstanbul merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalanmıştı. Çok sayıda kişinin hesabındaki 12 milyon lira değerindeki dijital parayı kendi hesaplarına aktardıkları iddia edilen şüphelilerin polisteki sorgusu bugün sona erdi.
Dokuz şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

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