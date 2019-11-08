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Bitcoin Safiye böyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:20 | Son Güncelleme

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı zanlının Bursa narkotik polisi tarafından otoyol gişelerinde yakalanmasının görüntüleri ortaya çıktı.Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye’ lakaplı Safiye Gökçen B., Bursa narkotik polisi tarafından yakalandı.

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı zanlının Bursa narkotik polisi tarafından otoyol gişelerinde yakalanmasının görüntüleri ortaya çıktı.
Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye’ lakaplı Safiye Gökçen B., Bursa narkotik polisi tarafından yakalandı. Bulut, Aydın polisi ile ortaklaşa yapılan operasyon neticesinde Bursa-İzmir-İstanbul otobanında batı gişelerinden lüks spor otomobille geçiş yaptığı sırada gözaltına alındı. Polis tarafından Türkiye’nin her yerinde uzun süredir aranan zanlı, Bursa Narkotik Şube Müdürlüğüne getirildi. Bitcoin Safiye’nin yakalanma anı ise gişe kameralarına yansıdı.
Kameralara yansıyan görüntülerde, Safiye Gökçe B. ve beraberindekilerin lüks otomobille Bursa-İzmir Otoyolu batı gişelerine giriş yaptığı sırada ekiplerin lüks otomobile yaklaşarak otomobilde etkisiz hale getirdiği yer aldı. Otomobilde bir süre arama yapan ekiplerin Safiye Gökçe B.’yi Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürmek üzere yola çıktığı anlar da görüntülerde yer aldı.

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