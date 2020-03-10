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‘Bitcoin Safiye’ elektronik kelepçeyle serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 19:45 | Son Güncelleme

Aydın’da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Bursa’da geçen Kasım ayında yakalanıp, getirildiği Aydın'da tutuklanan Safiye Gökçe Y., yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı.

‘Bitcoin Safiye’ elektronik kelepçeyle serbest

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 2,5 yıl önce eşi Okan Y.'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Y., JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Y., iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Safiye Gökçe Y., kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen Safiye Gökçe Y., 2 ay önce ortadan kayboldu. Safiye Gökçe Y.'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28'i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Y.'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Y.'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da bazı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Safiye Gökçe Y.'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirlendi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçen Y.'nin polis ve mağdurlar peşindeyken alkollü restoranda eğlendiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Hangi restoranda çekildiği bilinmeyen görüntülerde, Safiye Gökçe Y.'nin tanınmamak için başörtüsü taktığı, arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyorum' şarkısına eşlik edip, eğlendiği görüldü.

OTOYOL GİŞELERİNDE YAKALANDI

‘Bitcoin Safiye’ her yerde aranırken bir ihbar, Bursa polisini harekete geçirdi. İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Karayolu Bursa gişelerinde önlem aldı. Geçen 8 Kasım günü Saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe Y., polis ekiplerince durdurulup gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Safiye Gökçe Y., işlemlerinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Aydın'a getirilen Safiye Gökçe Y., Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ELEKTRONİK KELEPÇEYLE SERBEST

8 Kasım 2019 günü Bursa’da yakalandıktan sonra Aydın’da tutuklanan Safiye Gökçe Y., 4 aydır cezaevinde kalıyordu. Hakkında henüz iddianame hazırlanmayan ve dava görülmeyen Safiye Gökçe, bugün yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı. ‘Bitcoin Safiye’nin serbest kaldığını duyan mağdurlar avukatlarını arayarak itirazda bulunmalarını istedi. Konuyla ilgili itirazda bulunacaklarını belirten Avukat Savaş Akçöltekin, “Ayağına elektronik kelepçe takıldı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Savcılık makamının talebi üzerine, sanıkların 30 günde bir tutukluluk durumu gözden geçirilir. Savcılık, sanığın tutukluluğunun devamı konusunda talepte bulunmuş. Ancak Aydın 2’nci Sulh Ceza Hakimliği de adli kontrol şartının yeterli olduğu kanısına vararak elektronik kelepçeyle serbest bırakmış. Henüz bu konuda dava da açılmadı. Serbest bırakılması ile ilgili perşembe günü mağdurların avukatlarından birisi olarak itirazda bulunacağız” dedi.

(DHA)

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