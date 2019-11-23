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Bitcoin Safiye’ye 200 bin TL kaptırıp intihar eden hemşirenin cenazesi alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 15:34 | Son Güncelleme

Balıkesir’de, bir hastanede hemşire olarak görev yapan ve Bitcoin Safiye’ye 200 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla intihar ettiği düşünülen adamın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’nda alındı.Balıkesir Devlet Hastanesi’nde sağlık görevlisi olan, evli ve 3 çocuk babası Alper K., iddiaya göre bir süre önce kendisini ’ekonomist-broker’ olarak tanıtan Safiye Gökçe Yüce’ye yatırım amaçlı bir miktar para verdi.

Bitcoin Safiye’ye 200 bin TL kaptırıp intihar eden hemşirenin cenazesi alındı

Balıkesir’de, bir hastanede hemşire olarak görev yapan ve Bitcoin Safiye’ye 200 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla intihar ettiği düşünülen adamın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’nda alındı.
Balıkesir Devlet Hastanesi’nde sağlık görevlisi olan, evli ve 3 çocuk babası Alper K., iddiaya göre bir süre önce kendisini ’ekonomist-broker’ olarak tanıtan Safiye Gökçe Yüce’ye yatırım amaçlı bir miktar para verdi. Yüce’nin 40 kişiyi 600 ’bitcoin’ karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığının ortaya çıkmasının ardından iddiaya göre Alper K., bunalıma girdi. Safiye Gökçe Yüce’den 4 bitcoin karşılığı 200 bin TL alacağı olduğu öğrenilen Alper K., akşam saatlerinde, Gönen’e bağlı Tirnova Mahallesi’ndeki evinde, kendisini tabancayla başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Alper K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alper K.’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Alper K.’nın cenazesi yakınları tarafından alındı. Alper K., Afyon’da toprağa verilecek.

Bitcoin Safiye’ye 200 bin TL kaptırıp intihar eden hemşirenin cenazesi alındı

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