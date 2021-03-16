Bitcoin: 'Sahte Elon Musk hesabından paylaşılan kripto para mesajına inanıp 560 bin dolar kaybettim'

Sebastian 564 bin dollar kaybettiği geceyi utanç ve öfkeyle hatırlıyor.

Sıradan bir akşamdı. Eşiyle birlikte Netflix'te bir dizi izlemiş, o yatmaya gidince kendisi de koltukta biraz daha oturup telefonunu kurcalamaya başlamıştı.

Bir twitter uyarısı geldi: Elon Musk mesaj paylaşmıştı.

"Musk, 'Dojo 4 Doge?' diye tweet atmıştı, ben de bunun ne anlama geldiğini merak ettim" diye anlatıyor.

"Altında bir link vardı, tıkladım ve Bitcoin dağıttığını gördüm."

Sebastian, linke tıkladığında profesyonel görünen ve Bitcoin dağıtımının bütün hızıyla devam ettiği bir web sayfası açılmış.

Sayfa, katılımcılara, yatırdıkları parayı ikiye katlama vaadinde bulunuyor, bir köşede ise kalan vakti gösteren bir kronometre geri sayım yapıyormuş.

Yarışma Elon Musk'ın Tesla ekibi tarafından düzenlenmiş görünüyordu. Katılımcılardan 0,1 Bitcoinden (yaklaşık 6 bin dollar) ile 20 Bitcoine (yaklaşık 1,2 milyon dollar) kadar Bitcoin göndermeleri halinde iki katının kendilerine geri gönderileceği vaat ediliyordu.

Sebastian, Elon Musk'ın Twitter hesabındaki mavi tıklı teyitli logoyu yeniden kontrol edip 5 Bitcoin mi yoksa 10 Bitcoin mi göndermesi gerektiğine karar vermeye çalışıyordu.