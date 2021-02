Bitcoin: Tesla hisseleri düştü, Elon Musk dünyanın en zengini unvanını kaybetti

Also driving the cryptocurrency lower were comments from US Treasury Secretary Janet Yellen, who sounded a warning on Bitcoin on Monday. She called it an "extremely inefficient way of conducting transactions".

The comments follow a recent surge of interest in Bitcoin, after major US firms such as Mastercard and Bank of NY Mellon followed Tesla's lead in announcing plans to incorporate the digital currency into their operations.

Tesla'yı etkileyen başka neler var?

Musk Bitcoin ile ilgilenirken Tesla'nın karşılaştığı başka sorunlar da var.

Şirket kısa süre önce en ucuz modeli olan Model Y SUV'nin satışlarının büyük kısmını, arabanın menzilini iyileştirmek için durdurmuştu.

Çinli yetkililer de bu ay güvenlik ve kalite çekinceleri nedeniyle Tesla'dan bilgi istedi. Şikayetlerin odağında, araçlarda alev alan piller ve otomatik pilotun aniden hızlanması vardı.

Şirketin rakiplerinden General Motors ve Volkswagen de son aylarda elektrikli araçlara daha fazla yönelmeye başladı.

Tesla hisseleri son aylarda bir miktar düşse de 2020 yılında 90 dolardan 700 dolara çıkarak sıra dışı bir artış gerçekleştirmişti.

Pazartesi Tesla hisselerinde yaşanan yüzde 8'lik düşüş, Eylül'den bu yana en büyük düşüştü.

Musk'ın serveti o gün 15 milyar dolar azaldı.

Hisseler Salı günü de yüzde 2 değer kaybetti.

Musk'ın Twitter paylaşımları yalnızca Bitcoin fiyatlarını değil, Tesla'nın fiyatlarını da etkiliyor.

Geçen yıl Tesla hisselerinin fiyatlarını yüksek bulduğuna dair bir tweet paylaştıktan sonra şirketin piyasa değeri 14 milyar dolar azalmıştı.