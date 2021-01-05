Bitcoin yükselişi ile tarihi rekor seviyelerinde

Kripto paralarda sert yükseliş rüzgarları esiyor. Özellikle Bitcoin tahmin edilenin çok daha üstünde yükseldi diyebiliriz. Hem ABD hem de Çin kaynaklı satın almalar sayesinde kripto paraların önemli ölçüde değer kazandığı görülüyor.

Mart ayında Bitcoin yaklaşık olarak 4 bin dolar seviyelerine kadar düşmüştü. Bu, o zamanlar için çok büyük bir alış fırsatı anlamına geliyordu. Fakat hiç kimse şimdiki seviyesine geleceğini tahmin etmedi.

Kripto para dünyası bazen çalkantılı durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Mesela Ripple buradaki en güzel örneklerden bir tanesi. ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu tarafından açılan dava ile birlikte, bu kripto para biriminde yaklaşık yüzde 70 oranında düşüş yaşamıştı.

BİTCOİN 30 BİN DOLARI AŞTI

Böyle örnekleri bir kenara bırakırsak kripto paralardaki artışın göz doldurucu bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bitcoin ise kendi içerisinde çok ayrı bir tarih yazdı. Kripto para birimleri içerisinde en büyüğü olan Bitcoin, şu anda 33 bin dolar seviyelerinde.

Böylesine yüksek bir seviyeye ulaşmasındaki en önemli neden hiç şüphesiz güven ile alakalı. Güven arttıkça aynı zamanda bu kripto para biriminin yükselmesi de hızlanıyor. Diğer en çok yükselen kripto para ise Ethereum oldu. Bu kripto para birimi yaklaşık olarak 2 kat büyüme kazandı.

Genel olarak değerlendirildiğinde kripto paralardaki durum oldukça iç açıcı. Yine de borsa işlemleri ile fiyatlar çok hızlı bir şekilde değişebiliyor.

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