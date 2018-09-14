HABER

"Bitcoin" zanlısının Rusya'ya iadesine Yunan yargısından onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 20:22 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, ABD ve Fransa'nın da iadesini talep ettiği "Bitcoin" yoluyla kara para aklamakla suçlanan Aleksandr Vinnik'in Rusya'ya iadesini kararlaştırdı

ATİNA (AA) - Yunan yargısı, internet üzerinden 4 milyar dolarlık kara para akladığı iddiasıyla aranan Rus uyruklu Aleksandr Vinnik'in Rusya'ya iadesine karar verdi.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, ABD, Fransa ve Rusya tarafından iadesi talep edilen Vinnik'in Rusya'ya iade edilmesini kararlaştırdı.

Selanik Temyiz Mahkemesi, Vinnik'in iadesine ilişkin ayrı zamanlarda üç ülke için de onay vermiş ancak en son Rusya için iade kararı almıştı. Yüksek Mahkeme de bu son kararı esas aldı.

Elektronik para birimi "Bitcoin" kullanarak kara para ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Vinnik için son kararı Yunanistan Adalet Bakanı Mihalis Kalogirou'nun vermesi bekleniyor.

Temmuz 2017'de Selanik kentinde tatil yaptığı otelde ABD istihbaratıyla Yunan polisi tarafından yakalanan Vinnik için ABD ve Rusya'nın yanı sıra Fransa da benzer dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla iade talebinde bulunmuştu.

Suçlamaları reddeden Vinnik, Rusya'ya iadesine itirazda bulunmamıştı.

Vinnik, siber suçlarla ilgili en büyük internet sitelerinden birine sahip olduğu ve 2011'den bu yana sanal para birimi "Bitcoin" vasıtasıyla suç örgütleri için yaklaşık 4 milyar dolarlık kara para akladığı suçlamasıyla ABD Adalet Bakanlığı tarafından aranıyordu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklamaİstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama
MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildiMİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Aleksandr Vinnik Arios Pagos Fransa mahkeme Rusya Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.