Bitcoin'de ikinci sert düşüş dalgası

Bitcoin 30 bin dolar seviyelerine kadar geriledi.Kripto para borsaları, önce Tesla ve uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın hafta sonu yaptığı açıklamalar, sonra da Çin'in kripto paraları ödeme sistemlerinde kullanımıyla ilgili aldığı karar sonrası sert düşüş yaşadı.

Çin, finans ve ödeme kurumlarının kripto para birimi hizmetleri sağlamasını yasakladıktan sonra dijital paralarda satışlar arttı. Nisan ayı ortalarında 64 bin dolarlık rekor seviyelerde işlem gören Bitcoin, günlük yüzde 20'ye yakın kayıpla 30 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Haftalık değer kaybı ise yüzde 40'ların üzerine çıktı.

Bitcoin'in düşüşü, diğer kripto varlıklarını da vurdu. Ethereum, çarşamba günü yüzde 28'e varan bir düşüşle 2,426 dolara geriledi.

İşlem hacmi ve popülaritesi en yüksek olan kripto para birimlerinden biri olan bitcoin, Musk'tan gelen bir dizi Tweet'in baskısı altındaydı.

Çin'de finans kuruluşlarına kripto yasağı

Elon Musk'un ardından Çin'den gelen finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasaklanması kararı ikinci sert düşüşün nedenlerinden biri oldu.