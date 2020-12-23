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Bitcoin'i 2021 yılında ne bekliyor?

23.12.2020 13:18 | Son Güncelleme:
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Bitcoin'i 2021 yılında ne bekliyor?

Bitcoin piyasalardaki bütün karışıklığa rağmen 2020 yılında da en çok yükselen yatırım araçlarından biri oldu. Peki bitcoin'i 2021 yılında ne bekliyor?

Bitcoin piyasalardaki bütün karışıklığa rağmen 2020 yılında da en çok yükselen yatırım araçlarından biri oldu.

Aralık ayı içinde 23 bin doları geçen bitcoin, Mart ayında koronavirüs pandemisi patladığında 4 bin dolar civarında işlem görüyordu.

Finans teknolojisi uzmanı olan James Ledbetter, CNBC için kaleme aldığı makalede 2021'de bitcoini nelerin beklediğini kaleme aldı.

1. Kullanımı daha yaygın hale gelecek

Bitcoin, çok sayıda kişi ile kurum tarafından kabul edilmediği ve kullanılmadığı için günlük hayatta da fazla tercih edilen bir para birimi değil.

2020'de Square gibi önemli bir şirketin bitcoine 50 milyon dolar yatırım yapması ve PayPal'ın kullanıcılarına bitcoin alıp satma izni vermesi, bitcoinin bir nevi onay almasını sağladı.

2021 yılında da ana akım kurumların bitcoini daha fazla kabul etmesi gerçekleleşebilir. En azından bir ABD ya da Avrupa bankasının bitcoinin satın alınmasına ya da varlıkların bitcoinde tutulmasına izin vermesi görülebilir.

2. Büyük teknoloji şirketlerinden rekabet

Bitcoin özellikle son yıllarda büyük şirketlerin dijital para birimleri üzerinde düşünmeye başlamasına yol açtı.

Artık her şirket dijital ödemeler için bir piyasa olduğunu anlamakla kalmadı, farklı para birimlerine ilişkin piyasalarda potansiyel olduğunu da gördü.

Bu yıl Facebook ve Google gibi büyük şirketlerin kendi dijital para birimlerini oluşturma planları olduğunu duyduk.

Eğer 2021'de bu para birimleri de piyasaya girerse bitcoine rakip olabilirler.

3. Merkez Bankaları da rakip olabilir

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements) bu yıl yayımladığı raporunda merkez bankalarının yüzde 80'inin bir dijital para birimi kurmak üzerinde çalılştığını belirtti.

Dijital para birimi çalışmalarında işi en çok ilerleten Çin oldu. Suzhou şehrinde düzenlenen bir çekilişte 100 bin kişiye 30 dolar değerinde para dijital cüzdanlarına yüklendi. Bu dijital yuanın banka hesaplarıyla ilişkilendirilmesi gerektiği belirtilirken eğer bu parayı birkaç gün içinde harcamazlarsa kaybolacağı açıklandı. Bu da deneyin geliştirilmesi için devreye sokulan iyi bir adımdı.

Çin'in dijital yuanı ülke çapında kabul etmeye doğru ilerlemesi, bitcoin ya da diğer dijital para birimlerine olan talebin önünü kesebilir.

Önümüzdeki yıl diğer ülkelerde de benzer deneylerin yapıldığı görülebilir.

4. Yeni düzenlemeler gelebilir

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın önceliklerinden olmasa da Demokratların yönetiminde kripto para birimlerine düzenlemeler gelebilir.

Bitcoin kullanıcıları anonim olması ve sahtekarlık için potansiyel taşımasına çok dikkat etmiyor; ama bu yetkililer için önemli bir mevzu.

Bu yüzden Biden ve ekibinin kapsamlı bir düzenleme yapması beklenebilir.

5. Oynaklık devam edebilir

Bitcoinin değeri para politikası ya da mali politikalar gibi gelişmelere bağlı olmadığı için neden düştüğünü ya da yükseldiğini anlamak genelde zor.

Bu yüzden bir yatırım aracı olarak büyük kayıplardan korunmak isteyen kişilere de önerilemiyor.

Önümüzdeki yıl bitcoinin 50 bin dolara kadar ulaşacağını tahmin edenler var; bu biraz aşırı bir tahmin olsa da yatırımcıların paralarını bitcoine çekmesi takdirinde olmayacak şey değil.

Ancak diğer yandan bitcoin tam tersi bir yöne doğru da gidebilir; o yüzden bildiğimiz tek şey bitcoinde oynaklığın devam edeceği.

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