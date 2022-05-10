HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bitcoin'in değeri Kasım'dan bu yana neredeyse yüzde 50 düştü

Bitcoin'in değeri Kasım'dan bu yana neredeyse yüzde 50 düştü

09.05.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin, gün içinde 32 bin 539 doların altına inerek Temmuz 2021'den beri görülen en düşük seviyelere geldi.

Bitcoin'in değeri Kasım'dan bu yana neredeyse yüzde 50 düştü

Bitcoin, Pazartesi gün içinde 32 bin 539 doların altına inerek Temmuz 2021'den beri görülen en düşük seviyelere geldi.

Mayıs ayının başından bu yana yüzde 13 düşen Bitcoin, geçen yıl Kasım ayında en üst değerine ulaşarak 69 dolara yükselmişti.

Bitcoin, toplam 640 milyar dolara yakın olan kripto para piyasasının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Dünyadaki ikinci en büyük kripto para birimi Ethereum da geçtiğimiz hafta yüzde 10'dan fazla düşüş yaşadı.

Dijital varlıkların değerindeki düşüş, son günlerde dünya genelindeki borsaların da düşmesinden etkilendi.

2022 yılı kripto para piyasası için görece sakin geçse de dijital varlıklarda dalgalı ticaret son yıllarda bu kadar olağandışı değildi.

Yıllardır bireysel yatırımcıların egemen olduğu kripto para ticaretine son dönemde, risk fonu ve para yöneticisi gibi profesyonel yatırımcıların etkisi görülüyordu.

Geleneksel yatırımcıların dijital varlık ticaretine dahil olmasıyla kripto para birimleri, küresel borsa harketlerinden daha çok etkilenmeye başladı.

Faiz arttırımlarının olumsuz etkisi

Kripto para birimleri kurumsal yatırımcılar için risk varlıkları olarak değerlendiriliyor.

Piyasalarda belirsizlik olduğu dönemlerde geleneksel yatırımcılar daha riskli olduğunu düşündüğü varlıkları satar ve paralarını daha güvenli yatırımlara yönlendirir.

Geçtiğimiz hafta ABD, İngiltere ve Avustralya dahil tüm dünyada merkez bankaları artan fiyatlarla başa çıkmak için faiz oranlarını artırma yoluna gitti.

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini yarım puan (ki bu 20 yılı aşkın süredir görülen en yüksek oran); İngiltere Merkez Bankası çeyrek puan arttırdı.

Bu durum bazı yatırımcıların enflasyon ve yüksek borçlanma maliyetinin küresel ekonominin büyümesi üzerinde büyük etki yaratabileceği konusundaki endişelerini artırdı.

Yatırımcılar ayrıca Ukrayna savaşının dünya ekonomisine etkileri konusunda da endişeli.

Bu sırada Bitcoin El Salvador ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde resmi para birimi olarak kullanıma girdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ilk aşamada El Salvador'un kararına şüpheyle yaklaşmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere'de Parlamento açılışını Kraliçe 2. Elizabeth yerine Prens Charles ve William yapacakİngiltere'de Parlamento açılışını Kraliçe 2. Elizabeth yerine Prens Charles ve William yapacak
1500 kişiye yedirmişlerdi... Akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme! İşte cezası1500 kişiye yedirmişlerdi... Akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme! İşte cezası
Ayasofya Camii'nde tarihi su haznesi ayakkabılık oldu! Ayasofya Camii'nde tarihi su haznesi ayakkabılık oldu!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'400 Aptal' fidye için Türkleri kaçırdı! "Kriz masası kuruldu"

'400 Aptal' fidye için Türkleri kaçırdı! "Kriz masası kuruldu"

Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!

Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!

Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'

Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

1500 kişiye yedirmişlerdi... Akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme! İşte cezası

1500 kişiye yedirmişlerdi... Akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme! İşte cezası

İlginizi Çekebilir

Katil köpek balığı kameralarda! Anbean izliyorlar

Katil köpek balığı kameralarda! Anbean izliyorlar

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

16 yaşındaki genç kız elinde deodorantla ölü bulundu

16 yaşındaki genç kız elinde deodorantla ölü bulundu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.