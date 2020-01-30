Ürettiği doğal sabunlarla birçok Avrupa ülkesi olmak üzere Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerine sabun ihracatı yapan Aselcioğlu Sabunculuk, şimdi de bite karşı sabun üretti.

Lavanta ve defne yaprağından elde ettiği doğal katkı maddesi ile sabunu üretmeyi başaran Aselcioğlu Sabunculuk sahibi Şehmus Özdener, annelerin ve öğrencilerin korkulu rüyasına son vereceklerini söyledi. Laboratuvarlarda yaptıkları deneylerden sonra lavanta ve defne yaprağı karşımı ile doğal yoldan bu sabunu ürettiklerini belirten Özdener, “Bitlenmiş saçlar üzerinde yapılan deneyden sonra yüzde 100 başarı elde ettik. Bitli saçların lavanta ve defne karışımı sabunla yıkanması sonucu bitlerin tamamen yok olduğunu gördük. Şimdi de seri üretime geçtik. Avrupa, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinden yoğun talep alıyoruz. Kendi ülkelerinde denemek için örnek sabunlar gönderdik. Türkiye pazarında da büyük ilgi görüyoruz” dedi.

30 ülkeye sabun ihracat ediyoruz

Doğal yollarla şimdiye kadar 110 çeşit sabun ürettiklerini ifade eden Özdener şöyle konuştu:

“Mardin’e has olan doğal bıttım, badem, menengiç, eşek sütü, gibi el yapımı doğal sabunların dünya pazarında yerini aldı. Şimdi de bit sabunu dünya pazarında büyük ilgi görüyor. Çin’den büyük rağbet görüyor. Yıllık 150 ile 200 ton arasında üretim yapıyoruz. Yoğunluk olarak yurt dışına ihracat yapmaktayız. Başta Hong Kong olmak üzere İngiltere, Japonya, Çin, Katar, İran ve Irak gibi ülkelere ihracat yapmaktayız. Sabunlarımızı analiz ve MSY belgeleri ile beraber gönderiyoruz. Sabunlarımız 40 günlük bir süreçten sonra oluşmaya başlıyor. Mesela meşe külünü 40 gün suda bekletiyoruz. Meşe külü 40 gün suda bekledikten sonra sodyum suyu oluşur, zeytin yağına ve bıttım suyuna koyulur sabun oluşur ve hiçbir kimyasal madde içermez.”