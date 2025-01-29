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'Bitirim 3'lü' isimli sohbet grubunda cinayet planı! Saldırı öncesi fotoğraflarını verip, ödül vaad etmişler

29.01.2025 10:23
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İstanbul Pendik'te ambulans şoförü Birol Ülkü'ye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Söz konusu saldırıdan önce 'Bitirim 3'lü' isimli sohbet grubu oluşturulduğu ve burada Ülkü'ye ait fotoğrafların paylaşıldığı belirlendi. Öte yandan vuracak kişilere ödül vaadinin de olduğu mesajlara yansıdı.

'Bitirim 3'lü' isimli sohbet grubunda cinayet planı! Saldırı öncesi fotoğraflarını verip, ödül vaad etmişler

Pendik'teki olay, 25 Ocak'ta saat 20.25 sıralarında Fatih Mahallesi Harbiye Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev yapan acil tıp teknisyeni Handan Ünlü ve ambulans şoförü Birol Ülkü arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

HASTANEDE TARTIŞTIĞI BİROL ÜLKÜ'YÜ TEHDİ ETTİ

Acil tıp teknisyeni Handan Ünlü durumu birlikte yaşadığı Tayfun Çevik'e anlattı. Tayfun Çevik, hastaneye gelerek tartıştığı Birol Ülkü'yü tehdit etti.

Birkaç gün sonra motosikletle ilerleyen Birol Ülkü, peşinden gelen kasklı motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken omzundan yaralanan Ülkü yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Birol Ülkü'nün polise verdiği ifadede kendisini vuranların daha önce tartıştığı Handan Ünlü ile Tayfun Çevik olabileceğini söylediği öğrenildi.

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'BİTİRİM3'LÜ' İSİMLİ BİR SOHBET GRUBUNDA CİNAYET PLANI

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Tayfun Çevik ve Handan Ünlü yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Suçlamaları reddeden Tayfun Çevik'in telefonuna savcılık kararıyla el konuldu. Yapılan incelemelerde Çevik'in 'Bitirim3'lü' isimli bir sohbet grubu oluşturduğu tespit edildi.

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VURANA ÖDÜL VAADEDİLDİ

Grupta vurulan Birol Ülkü'nün fotoğrafının paylaşıldığı, olay günü kullanılan motosikletin fotoğrafının olduğu, olayı gerçekleştirmek için ise silah ve fişek temin ettikleri anların yer aldığı mesajlar bulundu.

Ayrıca Birol Ülkü'yü vuracak olan kişilerin ödüllendirileceği yönünde ifadelerde olduğu öğrenildi.

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KAÇARKEN ÇIKMAZ SOKAĞA GİRDİLER

Şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin caddede motosikletiyle ilerleyen Birol Ülkü'ye arkadan ateş ederek yaraladıkları ardından çıkmaz sokağa girdikleri ve panikle motosikletlerinin kontrolünü kaybettikleri görülüyor.

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PENDİK ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

'Bitirim 3'lü isimli sohbet grubunun üyelerinden olan T.Ç. (18), B.Y. (17) ve U.Ç. (15) isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası, 1 adet suç kaydı bulunan Handan Ünlü, 25 adet suç kaydı bulunan Tayfun Çevik, T.Ç. ve B.Y. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 yaşındaki U.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Pendik silahlı saldırı
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