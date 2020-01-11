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  4. Bitirme projesi Siirt'teki öğrencilere yardıma dönüştü

Bitirme projesi Siirt'teki öğrencilere yardıma dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 19:55 | Son Güncelleme

Bitirme projesi Siirt'teki öğrencilere yardıma dönüştü

İSTANBUL (AA) - İletişim fakültesi son sınıf öğrencisi sekiz gencin bitirme projesi için hazırladığı kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Siirt’te iki köy okulunun öğrencilerine gönderildi.

Dr. Öğretim Üyesi Nejla Polat'ın danışmanlığında, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 4. Sınıf öğrencileri Dilber Dural, Ece İnci, Gamzenur Kekeç, Meltem Eroğlu, Ceren Gülerman, Esra Tunalı, Nurettin Arslan ile Serhat İkan'ın "Uzatılacak Eller Aydınlatılacak Kalpler Var!" sloganıyla başlattıkları kampanya ile Engin ve Soğanlı İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilere yardımda bulunuldu.

Kampanya kapsamında, 24 Aralık'ta kampüste stant açan öğrenciler, çevrelerindeki gönüllülerden, çocuklar için aldıkları hediyelerin üstüne dileklerini not olarak yazmalarını istedi. Stantta, sıcak çikolata satışından elde edilen gelir de öğrencilerin ihtiyaçları için kullanıldı. Kampanyaya destek veren Şarkıcı Özgün Uğurlu, eşi Nida Uğurlu ile sosyal medya fenomeni Uras Benlioğlu, çocuklar için iyi dileklerini yazdı.

Öğrencilerin çizdiği resimlerden oluşan "21 Sanatçı 21 Gelecek" konulu sergi düzenlendi. "Bir Çocuğun Hayali için; Kitaplarla Can Verin!" sloganıyla kitap bağışı toplandı. Öğrenciler, kendi ördükleri atkıların yanı sıra toplanan bot, mont, şapka, eldiven, oyuncak ile okul araç ve gereçlerini Siirt'teki okullara gönderdi.

- "Öğrenciler çok mutlu oldu"

Dr. Öğretim Üyesi Polat ile öğrenciler Ece İnci ile Dilber Dural, yardım gönderdikleri okulları 2 Ocak'ta ziyaret etti.

Polat, ziyaretten dolayı öğrencilerin çok sevinçli olduğunu, öğretmenleri eşliğinde heyecanla kendilerini beklediklerini belirtti.

Öğrencilerin yollanan hediyelerden çok memnun kaldığını kaydeden Polat, "Öğrencilerin sevinçten gözleri parlıyordu. Burada öğrencilerle oyunlar oynayıp, geleceğe yönelik hedeflerini dinledik. Akşam velilerden birinin daveti ile köyde kaldık. Tüm öğrencilerin anneleri bizi ziyarete geldiler. Hepsi bizim orada olmamızdan memnun kalmışlardı ve duygularını nasıl ifade edeceklerini bilemiyorlardı.” ifadelerini kullandı.

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