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  4. Bitki çaylarına dikkat

Bitki çaylarına dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları ve Fitoterapi (Bitkiler ve doğal ürünlerle tedavi) Bilim Uzmanı Dr.

Bitki çaylarına dikkat

İç Hastalıkları ve Fitoterapi (Bitkiler ve doğal ürünlerle tedavi) Bilim Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, hastalıklardan korunmak, özellikle zayıflamak için kullanılan kulaktan dolma bilgiler ile tüketilen bitki çaylarının, bazı durumlarda faydadan çok zarar verdiğine dikkat çekti.
Sosyal medya hesaplarından tanıtımını yapılan, zayıflama çayları ya da çeşitli bitkisel çaylar göründüğü kadar masum olmayabilir. Bazı durumlarda kaçak olarak satışı yapılan bu ürünlerin içinde emniyet güçlerinin yaptığı tahliller sonucunda, "çay ve bitkisel zayıflama ürünleri" içinde psikolojik tedavide ve zayıflama ilacı olarak doktor kontrolünde kullanılan; yüksek doz alımında, kalp ve damar sistemini tahrip eden "sibutramin" olduğu ortaya çıkması haberler de de büyük yer buldu.
Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları ve Fitoterapi Bilim Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, diyabet, metabolik sendrom, obezite, kanserler, bitkiler ve doğal ürünlerle tedavi yöntemleri, hipertansiyon, kronik yorgunluk gibi hastalıklardan korunmak için tüketilen çayların mutlaka doktor kontrolünde olması gerektiğini söyledi.
Kişiden kişiye tedavi şekillerinin değiştiğine dikkat çeken Erdem, "Ihlamur, tarçın çayı, karanfil çayı, nane çayı, zencefil çayı, melisa çayı, adaçayı gibi çaylar kış aylarında sağlığınıza iyi gelecek çaylardandır. Evde basit bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu çaylar, hastalığa karşı koruyucu olması ya da hastalıklarda virüslere karşı direnç sağlaması amacıyla hazırlanmaktadır. Bu nedenle, bitki çaylarını amacına göre doğu bitkileri kullanarak demlemek gerekiyor. Tabi, kararında içmek dikkat edilmesi gereken en önemli detay. Özellikle kronik bir rahatsızlık nedeniyle düzenli ilaç kullanmanız gerekiyorsa, bitki çaylarını tercih etmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Unutmamak gerekir ki, fayda görmek için kullanılan bazı bitkisel ilaç ya da çaylarının faydadan çok zarar verebileceğini de unutmamak gerekiyor" dedi.

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