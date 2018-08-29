Bitki florası ve arıcılık için dağ bayır geziyor

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Azize Demirpolat ve ekibi, bitki florasının envanterini çıkarmak ve arıcılığa katkı sunmak amacıyla kırsalda bitki örnekleri topluyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) yürütülen "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi arı, arı ürünleri ve endemik bitkiler üzerine çalışmalar sürdürüyor. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Demirpolat'ın bu kapsamda hazırladığı "Bingöl merkez ile Genç ilçesi arasındaki sahanın florası ve bu alanda bulunan önemli bazı bitkilerin morfolojik, anatomik, palinolojik ve kimyasal özelliklerinin araştırılması projesi", Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) tarafından kabul edildi. Demirpolat, proje kapsamında bitki florasının envanterini çıkarmak amacıyla ekibiyle merkez ve Genç ilçesi kırsalında çalışmalarını sürdürüyor. Bitki florasının envanterini çıkarmak ve arıcılığa katkı sunmak amacıyla kırsalda toplanan bitki örnekleri üzerine yapılacak çalışma ile endemik, arıcılık ve tıbbi aromatik açıdan önemli bitkiler tespit edilecek.

Demirpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile topladıkları bitkiler üzerinde yapılacak araştırma ile ekonomik değeri olan bitkilerin morfolojik, anatomik, palinolojik ve kimyasal özelliklerini belirleyeceklerini söyledi. Çalışma ile alanın sahip olduğu coğrafi konum, iklim, bitki örtüsü, toprak yapısı ve buna bağlı olarak vejetasyonda meydana gelen farklılıkların araştıracaklarını anlatan Demirpolat, endemik, arıcılık ve tıbbi aromatik açıdan önemli bitkilerin belirleneceğini aktardı. - 2 ayda 200 bitki toplandı Proje ile "Vizyon 2023" hedefine uygun ülke öncelikleri arasında ifade edilen "biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir kalkınma göstergelerine" temel veriler kazandıracağını dile getiren Demirpolat, çalışma kapsamında çiçekli bitkilerin tespit edilmesiyle arıcılık faaliyetlerine de katkı sağlanacağını vurguladı. Araştırma alanında bulunan ekonomik açıdan önemli bitkilerin polenlerinin ışık ve taramalı elektron mikroskobunda inceleneceğine işaret eden Demirpolat, "Proje ile bitki envanteri çıkarılacak. Sahada, 2 aylık çalışmada şimdiye kadar 200 bitki topladık." dedi.