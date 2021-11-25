Bitkilerde bile işe yarıyor! Temizlik aşıklarının favorisi arap sabununun farklı kullanım alanları

Evimizin her köşesinde kullandığımız temizlik malzemelerimiz hayatımızın vazgeçilmez parçaları arasında. Deterjanlar, çözücüler derken pek çok malzeme kullansak da arap sabunu her zaman baş tacı! Bulaşıklardan çamaşırlara kadar birçok alanda kullanabileceğimiz arap sabunu, hem muadillerine göre daha hesaplı hem de özenli bir temizlik vadediyor. Peki arap sabununu temizlik dışında ne için kullanabilirsiniz? İşte sizin için ipuçları...
Tencereniz telle ovmak için uygunsa, bir miktar arap sabunu ve en incesinden bir bulaşık teli ile tencerenizi güzelce ovalayıp durulayabilirsiniz.
Arap sabununu bire üç oranında sulandırıp ayda bir kere evdeki bitkilerinize sıkabilirsiniz.
Eğer kimyasal olmayan bir arap sabunu bulursanız saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Doğal arap sabunlarını bulmak için doğal ürünler satan dükkanlara ya da aktarlara göz atmalısınız.
Arap sabununun doğal olup olmadığını anlamak için koklayabilirsiniz. Eğer parfüm kokusu alırsanız bu sabunun doğal olmadığını gösterir. Bu tarz sabunları ev temizliğinde kullanmak için tercih edebilirsiniz.
Arap sabununu saçınızda ilk kez kullanırken olumsuz şeyler yaşayabilirsiniz çünkü doğal bir ürün olan arap sabunu, şampuan gibi saçlarınızı yumuşacık yapmaz. İlk yıkamada saçlarınız sertleşebilir ve matlaşabilir. Aynı zamanda tararken de zorlanabilirsiniz. Saçlarınızın sabuna alışması zaman alabilir ancak bu evrede sabırlı olmalı ve şampuana geri dönmemelisiniz. Arap sabunu saçlarınızı istediğiniz şekle sokacak ve sonuçtan memnun kalacaksınız.
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