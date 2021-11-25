Bitkilerde bile işe yarıyor! Temizlik aşıklarının favorisi arap sabununun farklı kullanım alanları

Evimizin her köşesinde kullandığımız temizlik malzemelerimiz hayatımızın vazgeçilmez parçaları arasında. Deterjanlar, çözücüler derken pek çok malzeme kullansak da arap sabunu her zaman baş tacı! Bulaşıklardan çamaşırlara kadar birçok alanda kullanabileceğimiz arap sabunu, hem muadillerine göre daha hesaplı hem de özenli bir temizlik vadediyor. Peki arap sabununu temizlik dışında ne için kullanabilirsiniz? İşte sizin için ipuçları...

YAĞLI TENCERELER ARAP SABUNU İLE PIRIL PIRIL OLUR

Tencereniz telle ovmak için uygunsa, bir miktar arap sabunu ve en incesinden bir bulaşık teli ile tencerenizi güzelce ovalayıp durulayabilirsiniz.

Eğer teflon ya da hassas tencereleriniz varsa ve çizilmesini istemiyorsanız, bulaşık teli yerine poşet kullanabilirsiniz.

BÖCEKLERDEN KURTULMAK İÇİN SİLAHINIZ ARAP SABUNU OLSUN!

Arap sabununu bire üç oranında sulandırıp ayda bir kere evdeki bitkilerinize sıkabilirsiniz.

Bu sayede bitkilerinizin dibinden ayrılmayan böceklerden kurtulacaksınız.

ARAP SABUNU İLE SAÇLARINIZI DA YIKAYABİLİRSİNİZ