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Bitkin bulunan geyik yavrusu korumaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde, yol kenarında bitkin bulunan geyik yavrusu, korumaya alındı.

Bitkin bulunan geyik yavrusu korumaya alındı

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde, yol kenarında bitkin bulunan geyik yavrusu, korumaya alındı.
Sinanpaşa'da, cumartesi günü, yol kenarında hayvanseverler tarafından bulunan bitkin geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Doğa koruma ekipleri, geyik yavrusunu bakımı yapılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan geyik yavrusunun daha sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

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Bitkin bulunan geyik yavrusu korumaya alındıBitkin bulunan geyik yavrusu korumaya alındı

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