HABER

Bitkin bulunan pitbull cinsi köpeğe hayvanseverler sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

MUĞLA Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) üyeleri, Ortaca ilçesinde yol kenarında bitkin halde bulunan pitbull cinsi köpeğe sahip çıktı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) üyeleri, Ortaca ilçesinde yol kenarında bitkin halde bulunan pitbull cinsi köpeğe sahip çıktı. Ortaca'nın Yerbelen Mahallesi'ndeki yol kenarında, dün öğle saatlerinde, bitkin vaziyette bir köpek fark edildi. Köpeği gören çevre sakinleri, HAYDOS'u arayıp yardım istedi. Hayvan ambulansıyla bölgeye giden HAYDOS ekibi tarafından merkereze götürülen hayvan, tedaviye aldı. Köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, köpeğin yanında bir parçalanmış çuval ve içinde tavuk ölüsü bulunduğunu söyledi. Pitbull'un da çuvalın içine konulduğunu, çuvalı yırtarak dışarı çıktığını düşündüklerini ifade eden Dağdelen, "İnsanlıkta gelinen son nokta. Bunu yapanlara yazıklar olsun diyorum. Resmen bile bile cinayet işlemeye teşebbüstür" dedi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kendisini Atatürk heykeline zincirleyip, iş istediKendisini Atatürk heykeline zincirleyip, iş istedi
Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldularYardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.