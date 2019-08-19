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Bitkin bulunan yavru vaşağa koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:14 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta, çobanlar tarafından bitkin bulunan yavru vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT'ta, çobanlar tarafından bitkin bulunan yavru vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Nesli tükenmekte olduğu için Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nce 'kırmızı liste'ye alınan ve avlanması yasak olan vaşak, mezrada çobanlar tarafından bitkin bulundu. Yavru vaşak için DKMP Müdürlüğü'ne haber verildi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, vaşağı alıp, götürdü. Korumaya alınan yavru vaşağın, tedavi sonrası doğaya bırakılacağı belirtildi.

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