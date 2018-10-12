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Bitkin düşen gri balıkçıl doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:24 | Son Güncelleme

BARTIN’ın Ulus ilçesinde okulun bahçesinde bitkin halde bulunan gri balıkçıl kuşu, balık ile beslendikten sonra doğaya bırakıldı.

Bitkin düşen gri balıkçıl doğaya salındı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın) (DHA)- BARTIN’ın Ulus ilçesinde okulun bahçesinde bitkin halde bulunan gri balıkçıl kuşu, balık ile beslendikten sonra doğaya bırakıldı.
Ulus ilçesinde bir okulun bahçesinde gece saatlerinde bitkin halde zabıta personeli tarafından bulunan gri balıkçılla ilgili, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. İlçe tarım ve orman müdürlüğünden gelen veteriner tarafından kontrol edilen gri balıkçılın aç kaldığı tespit edildi. Balıkhaneden alınan balıkla beslenen gri balıkçıl daha sonra doğaya salındı.

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Bitkin düşen gri balıkçıl doğaya salındıBitkin düşen gri balıkçıl doğaya salındı

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