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Bitkin düşen köpeğe polis şefkati

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, açlıktan bitkin düşen köpeği fark ederek, bisküvi ve su verdi.

Bitkin düşen köpeğe polis şefkati

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, açlıktan bitkin düşen köpeği fark ederek, bisküvi ve su verdi. Polislerin elleriyle beslediği köpek, kendine geldikten sonra koşarak uzaklaştı.
İnegöl'de, Bursa- Ankara karayolu, dün sabah TIR'ların kayması sonucu yol trafiğe kapandı. Bölgeye sevk edilen Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, trafiği açmaya çalıştıkları sırada yol kenarında yatan köpeği fark etti. Bir süre köpekle ilgilenen polis memurları, hayvanın hareket edemeyecek kadar bitkin olduğunu görünce, ekip aracından bisküvi ve su getirerek elleriyle köpeği besledi. Verilen bisküvileri yiyen köpek, bir süre sonra kendine geldi ve koşarak uzaklaştı.

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Bitkin düşen köpeğe polis şefkatiBitkin düşen köpeğe polis şefkati

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