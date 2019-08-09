Bitkin halde bulduğu Mekik Kelebeği'ni elleriyle besliyor

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir kır bahçesinin işletmecisi Murat Güngör, bitkin halde bulduğu askeri kamuflaj desenli Mekik Kelebeği'ni eliyle besliyor. Güngör, zakkum çiçeği ile beslediği kelebeği sağlığına kavuşmasının ardından doğal ortamına bırakacağını söyledi.

Salihli'deki Kurşunlu Kaplıcaları yakınlarındaki bir kır bahçesinin işletme müdürü Murat Güngör, bitkin halde bir Mekik Kelebeği (daphnis nerii) buldu. Güngör, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan kelebeği elleriyle zakkum çiçeği ile besledi. İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkat çeken Mekik Kelebeği, en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebekler olarak biliniyor. Yalnızca gece uçabildiği belirtilen Mekik Kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor. Mekik kelebeği, bölgenin, hala nadir özelliklerini ve doğal koşullarını taşıdığının da bir göstergesi. Kelebek, narin yapısıyla da göz kamaştırıyor. Kanatları yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle bezeli olan Mekik Kelebeği daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde görülmüştü.

Murat Güngör, "Çalıştığım kır bahçesinde gezerken çiçeklerin üzerinde oldukça sıra dışı bir görünüşe sahip olan kelebek gördüm. Yanına gittiğimde kelebeğin bitkin bir halde olduğunu fark ettim. Hemen işletmemizde bir bölüme götürerek kelebek hakkında internette araştırma yaptım. Kelebeğin mekik kelebeği olduğunu ve zakkum çiçeği yaprakları ile beslendiği yazıyordu. Tesislerimizde bulunan zakkum çiçeği yaprakları ile beslemeye başladım" dedi.

Güngör, kelebeği sağlığına kavuşmasının ardından tekrar doğal ortamına bırakacağını söyledi.