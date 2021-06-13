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  4. Bitkin halde bulunan gri balıkçıl kuşu koruma altına alındı

Bitkin halde bulunan gri balıkçıl kuşu koruma altına alındı

13.06.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da bitkin halde bulunup korumaya alınan gri balıkçıl kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak

Bitkin halde bulunan gri balıkçıl kuşu koruma altına alındı

Şeker İşçi Evleri Mahallesi'nde oturan Ali Örnek, dün tarlada yaralı bir kuş gördü. Kuşu yakalayamayan Örnek, polisten yardım istedi. Bölgede görev yapan Yunus timleri, kuşu yakalayıp su içirdi. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bildiren ekipler, Burdur Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nden de yardım istedi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Adrese gelen görevliler, yaralı kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne götürerek yetkililere teslim etti. Korumaya alınan kuşun tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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