Bitkin halde bulunan gri balıkçıl kuşu koruma altına alındı

Şeker İşçi Evleri Mahallesi'nde oturan Ali Örnek, dün tarlada yaralı bir kuş gördü. Kuşu yakalayamayan Örnek, polisten yardım istedi. Bölgede görev yapan Yunus timleri, kuşu yakalayıp su içirdi. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bildiren ekipler, Burdur Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nden de yardım istedi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Adrese gelen görevliler, yaralı kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne götürerek yetkililere teslim etti. Korumaya alınan kuşun tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

