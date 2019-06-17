HABER

Bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 15:04 | Son Güncelleme

Eskişehir kırsalında vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedavi altına alındı.Geçtiğimiz günlerde Eskişehir kırsalında vatandaşlar tarafından yavru kızıl geyik bulundu.

Bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu tedavi altına alındı

Eskişehir kırsalında vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedavi altına alındı.
Geçtiğimiz günlerde Eskişehir kırsalında vatandaşlar tarafından yavru kızıl geyik bulundu. Hayvanın bitkin halde olduğunu gören vatandaşlar, tedavi edilmesi için Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Tahmini 3 haftalık olduğunu düşünülen kızıl geyiği teslim alan ekipler, tedavisi için geyiği Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne getirdi. Burada tedavi süreci başlayan yavru, sağlığına kavuştuğu zaman tekrar doğal ortamına bırakılacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yavru kızıl geyiğin tedavisinin devam ettiğini belirtti. İnsani faaliyetler nedeniyle annesinden ayrı düştüğünü tahmin ettiklerini kaydeden Kandır; “Kızıl geyik yavrusu Eskişehir kırsalında bulundu. Duyarlı vatandaşlar yalnız başına bir geyik yavrusu gördüklerini Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü‘ne bildirmişler. Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri de geyik yavrusunu alandan alıp tarafımıza ilettiler. Yavru annesinden ayrılalı epeyi bir zaman olmuş. Çok zayıf. Hatta ot yemeye bile başlamış yalnızlıktan. Şuanda tedavisi devam ediyor. Umarım tekrar sağlığına kavuşturulup uygun bir ortamda hayatına devam etmesini sağlayacağız. Çok kestirmek mümkün değil anca muhtemelen insani faaliyetler doğrultusunda anne ve yavrusu bir şekilde ayrılmış. Annenin başına da olumsuz bir olay gelmiş olabilir. Bundan emin olamıyoruz ama yavru korunmuş bir şekilde. Çok zarar görmemiş sadece aç kaldığı için zayıflamış. 2 haftalık gibi duruyor yavru şu anda. Biraz zayıf olduğu için tam kestiremiyoruz belki 3 haftalık da olabilir ama baya bir küçük görünüyor şu an. Kemikleri sayılır vaziyette. Hızlı bir beslenme programıyla tekrar toparlanmasını sağlayacağız” dedi.

Bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu tedavi altına alındı

Bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu tedavi altına alındı

Bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu tedavi altına alındı

Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!
Tarihi Hatay Devleti Meclis binası kamulaştırıldıTarihi Hatay Devleti Meclis binası kamulaştırıldı
Yavru kediyi kurtaran o işçiye ödül Yavru kediyi kurtaran o işçiye ödül 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Askerlik yolunda at sırtında 225 kilometre

Sivas'tan yola çıktı, İzmir'e gidiyor! At sırtında asker yolunda

Bu ağaç eve 500 metrelik teleferikle ulaşılıyor

Bu eve ulaşmanın tek bir yolu var! O da...

Tehlikeye aldırış etmeden selfie çekiyorlar!

Fotoğraf çektirmek için canlarını tehlikeye atıyorlar

Askerde dayak iddiası! Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı

Askerde dayak iddiası! Savcılık harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.