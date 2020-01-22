Bitkin halde bulunan şahin tedaviye alındı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bitkin halde bulunan yaralı şahin, hayvanat bahçesinde tedaviye alındı.

Darıca Pirireis Mahallesi'nde bir vatandaş bitkin halde bulduğu şahini, karton kutuya koyup, Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü. Zabıta görevlileri tarafından teslim alınan ve uçamadığı görülen şahin, tedavi için Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'na götürüldü.

Veteriner Hekim Hilal Akbaş, muayene ve tetkikler yapacaklarını belirterek, "Şahini sağlığına kavuştuktan sonra inşallah, Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı ile birlikte yeniden doğaya kazandırabiliriz" dedi.

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