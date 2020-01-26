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  4. Bitkin halde bulunan yaban keçisi bakıma alındı

Bitkin halde bulunan yaban keçisi bakıma alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde yiyecek bulamadığı için bitkin düşen yaban keçisi, tedavisi ve bakımının yapılması için hayvanat bahnçesine götürüldü.

Andaç ARSLANPAY/ÇAMARDI (Niğde), (DHA)- NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde yiyecek bulamadığı için bitkin düşen yaban keçisi, tedavisi ve bakımının yapılması için hayvanat bahnçesine götürüldü.
Çamardı ilçesi Pınarbaşı köyü Aladağlar Milli Parkı yakınlarında av koruma kontrol ekiplerinin denetimi sırasında soğuk havanın da etkisiyle açlıktan bitkin düşen yaban keçisi bulundu. Ekipler, yaban keçisini veteriner hekim gözetiminde tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Tarsus Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü'ne götürerek, tedaviye alındı.

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