Bitkin Hint balıkçıl kuşuna jandarma bakımı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- TÜRKİYE'de ender rastlanan ve nesli tükenmekte olan yavru Hint gölet balıkçıl kuşu, aç ve bitkin halde Hakkari İl Jandarma Komutanlığı bahçesine konuldu. Askerlerin yakından ilgilendiği kuş, Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hakkari'nin Kıran Mahallesi Medeni Sancak Kavşağı'nda bulunan İl Jandarma Komutanlığı'nın bahçesinde dün akşam saatlerinde görünümü ilgi çeken kuşu gören nöbetçi askerler, bu durumu komutanlarına bildirdi. Aç ve bitkin olduğu gözlenen kuş için askerler seferber oldu. Askerler, kendilerine sığınan kuşa sabah saatlerine kadar bakım yaptı. Kuşun tedavi edilmesi için de Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü haber verildi.

Sabah saatlerinde il Jandarma Komutanlığı'na gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşun Türkiye'de ender rastlanan ve nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu belirledi. Yaban Hayatı Mühendisi Bahar Tali, kuşun gerekli bakımlarının yapılacağını söyledi. Tali, "Kuşu teslim aldık. Veterinere götürülüp herhangi bir yarası olup olmadığını tespit edeceğiz. Ardından da doğal yaşam alanına bırakacağız" dedi.