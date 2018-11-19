HABER

Bitkin ve yaralı pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 12:40 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 10 gün önce, özel hastane inşaatının tepesine inen bitkin ve kanadından yaralı pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği'nce tedavisi ve bakımı yapıldıktan sonra Gölmarmara Gölü'ne bırakıldı.

Bitkin ve yaralı pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 10 gün önce, özel hastane inşaatının tepesine inen bitkin ve kanadından yaralı pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği'nce tedavisi ve bakımı yapıldıktan sonra Gölmarmara Gölü'ne bırakıldı.
Alaşehir'in Kurtuluş Mahallesi'ndeki özel hastane inşaatının 8'inci katında, 8 Kasım akşamı bitkin ve yaralı pelikanı bulan işçiler, kuşu 2 gün korumaya aldı. Pelikan, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği'ne teslim edildi. Açlıktan yorgun düştüğü, sol kanadında hafif darp izi olduğu ve uçmakta güçlük çektiği belirlenen pelikan tedaviye alındı. Beslenmesinde ve yürümesinde sorun olmayan pelikan, 8 günlük tedavi sonrası iyileşti. Tedavi sürecinin ardından pelikan, Gölmarmara Gölü'ne götürülüp, doğal ortamına bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4'üncü Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Uğur Bayıl, "Avşar Barajı yönüne gidip dönüşte kanadına almış olduğu darp nedeniyle aç ve yorgun düştüğünü sandığımız pelikan bir inşaatını tepesine inmiş. İnşaat işçilerinin doğa ve hayvan sevgisi sayesinde bu pelikan hayata tunmuş. Bilgi verilince ekiplerimiz, gereken tedavilerini yapıp, beslenmesini sağladı. Ardından da sağladı. İnşaat işçileri örnek bir hayvanseverlik sergilediler. İşçiler hayvana sahip çıkmasaydı; köpek, kedi gibi hayvanlar, pelikana zarar verebilirlerdi. Vatandaşlarımız doğada bu tür yaralı veya bakıma muhtaç bir hayvan görürlerse görevlilerimize haber versinler. Müdürlüğümüze bağlı ekipler bu tür ihbarları zamanında ve yerinde değerlendirerek, mutlaka çözüm üretmektedir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bitkin ve yaralı pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldıBitkin ve yaralı pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldıBitkin ve yaralı pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldıBitkin ve yaralı pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Öğrenciler, atıklardan yaptıkları kostümleri giyip yürüdüÖğrenciler, atıklardan yaptıkları kostümleri giyip yürüdü
“İdrarı uzun süre tutmak, kirli tuvalete girmekten daha tehlikeli olabilir”“İdrarı uzun süre tutmak, kirli tuvalete girmekten daha tehlikeli olabilir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

İlginizi Çekebilir

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Resmi verilerde korkunç rakamlar: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Resmi verilerde korkunç rakamlar: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

Denizli'de eğitim uçağı düştü!

Denizli'de eğitim uçağı düştü!

Uzuvlarını kaybetmeye başlayan sigara tiryakisinden 'vazgeçemem' açıklaması

Uzuvlarını kaybetmeye başlayan sigara tiryakisinden 'vazgeçemem' açıklaması

Yeni Şafak yazarından bomba iddia: Ses kayıtları yayınlanacak prensin işi bitecek!

Yeni Şafak yazarından bomba iddia: Ses kayıtları yayınlanacak prensin işi bitecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.