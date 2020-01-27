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Bitkisel beslen, felç geçirme

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.01.2020 12:22 | Son Güncelleme

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op.

Bitkisel beslen, felç geçirme

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, inme (felç) en sık ölüme neden olan üç hastalıktan biri olan damar hastalı olduğunu belirterek, "Bitkisel beslenme felcin risk faktörleri olarak bildiğimiz kolesterol, tansiyon ve şeker yüksekliğini engeller. Felç oluşumunda klasik batı tipi bir beslenmeye göre yüzde 60’a varan bir oranda korunma sağlar" dedi.
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, Yağlanan beyin damarlarının kireçlenerek pıhtı ile tıkanması ya da kalitesini kaybetmiş olan damarların kanayarak etrafındaki beyin dokusuna zarar vermesi söz konusu olduğunu söyledi. Felç geçiren her 12 hastadan birinin, bir süre sonra ikinci bir atak daha geçirdiğini anlatan Dr. Rodoplu, sözlerine şöyle devam etti;
"Ağır bir atak geçiren her dört hastadan biri sonraki yıl içinde hayatını kaybeder. Güney Carolina’da yapılan bir araştırmaya göre felç geçiren kişilerin takip eden dört yıl içerisinde yeni bir felç ya da kalp krizinden ölüm riski yüzde 53’tür. Felç riskini azaltmanın yolu az yağlı bitkisel beslenmeden geçer. Bitkisel beslenme felcin risk faktörleri olarak bildiğimiz kolesterol, tansiyon ve şeker yüksekliğini engeller. Felç oluşumunda klasik batı tipi bir beslenmeye göre yüzde 60’a varan bir oranda korunma sağlar" dedi.

"Beynin büyük damarlarındaki tıkanman felce neden olur"
Dr. Rodoplu, gelecekle ilgili en büyük sağlık endişesinin zihin fonksiyonlarımın gerilemesi olduğunu anlatarak, "Freud, ’Hayat sevmek ve çalışmaktan ibarettir’ der. Takdir edersiniz ki sağlıklı bir beyin olmazsa ikisi de olmaz. Beyin dokusunun vücudumuzdaki diğer organlardan daha hızlı eskimesine, bozulmasına ’bunama’ diyoruz. Bunama beynin yaşlanması değil, bir hastalıktır. İnsanlar bir günde bunamaz, hastalık aşama aşama, yavaş yavaş gelir. O kadar sinsidir ki çoğu zaman teşhis koymakta zorlanırız. Bunama deyince aklımıza ilk olarak alzheimer hastalığının gelmesi normaldir. Tıp bilimi bu hastalığın tedavisinde ne yazık ki ciddi bir ilerleme sağlayamadı. Alzheimer dışında bunamanın en büyük nedeni beynin küçük damarlarının tıkanmasıdır. Beynin büyük damarlarındaki tıkanmanın felce neden olduğunu biliyoruz. Peki, küçük damarlar tıkanınca ne oluyor? Maalesef onları pek fark etmiyoruz, biraz başımız ağrıyor, zaman içinde beynin genel kalitesi bozuluyor ve multi-infarct dementia tablosuna bağlı bunama ortaya çıkıyor. İşin kötü tarafı beyin bu hale geldikten sonra bir daha geri dönüş, iyileşme söz konusu değil" dedi.

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