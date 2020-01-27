Bitkisel beslen, felç geçirme

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, inme (felç) en sık ölüme neden olan üç hastalıktan biri olan damar hastalı olduğunu belirterek, "Bitkisel beslenme felcin risk faktörleri olarak bildiğimiz kolesterol, tansiyon ve şeker yüksekliğini engeller. Felç oluşumunda klasik batı tipi bir beslenmeye göre yüzde 60’a varan bir oranda korunma sağlar" dedi.

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, Yağlanan beyin damarlarının kireçlenerek pıhtı ile tıkanması ya da kalitesini kaybetmiş olan damarların kanayarak etrafındaki beyin dokusuna zarar vermesi söz konusu olduğunu söyledi. Felç geçiren her 12 hastadan birinin, bir süre sonra ikinci bir atak daha geçirdiğini anlatan Dr. Rodoplu, sözlerine şöyle devam etti;

"Ağır bir atak geçiren her dört hastadan biri sonraki yıl içinde hayatını kaybeder. Güney Carolina’da yapılan bir araştırmaya göre felç geçiren kişilerin takip eden dört yıl içerisinde yeni bir felç ya da kalp krizinden ölüm riski yüzde 53’tür. Felç riskini azaltmanın yolu az yağlı bitkisel beslenmeden geçer. Bitkisel beslenme felcin risk faktörleri olarak bildiğimiz kolesterol, tansiyon ve şeker yüksekliğini engeller. Felç oluşumunda klasik batı tipi bir beslenmeye göre yüzde 60’a varan bir oranda korunma sağlar" dedi.